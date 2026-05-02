    پولشاداعى قازاقستان ازاماتى بوستاندىققا شىقتى: توقايەۆ شەتەلدىك كوشباسشىلارعا كورسەتكەن كومەگى ءۇشىن العىس ايتتى

    استانا. KAZINFORM - پولشا رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا تۇتقىندالعان قازاقستان ازاماتى 2023-جىلدىڭ 28-ساۋىرىندە بوستاندىققا شىقتى. بۇل ناتيجە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شەتەلدەگى وتانداستاردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋعا باعىتتالعان تۇراقتى جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە قول جەتكىزىلدى.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    مەملەكەت باسشىسى جاقىندا بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكومەن تەلەفون ارقىلى سويلەسىپ، ەكى ەلدىڭ كۇردەلى جاعداي كەزىندە كونسترۋكتيۆتى ىنتىماقتاستىق تانىتقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.

    سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينگە وڭتايلى شەشىمگە قول جەتكىزۋگە ۇلەس قوسقانى ءۇشىن العىس ايتتى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى پولشا پرەزيدەنتى كارول ناۆروتسكي مەن پرەمەر-مينيستر دونالد تۋسككە دە اتالعان وقيعاعا بايلانىستى بايىپتى شەشىم قابىلداعاندارى ءۇشىن العىس ءبىلدىرىپ، ولارعا رەسمي حات جولداۋدى جوسپارلاپ وتىر.

    Күнсұлтан Отарбай
