پولشاداعى قازاقستان ازاماتى بوستاندىققا شىقتى: توقايەۆ شەتەلدىك كوشباسشىلارعا كورسەتكەن كومەگى ءۇشىن العىس ايتتى
استانا. KAZINFORM - پولشا رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا تۇتقىندالعان قازاقستان ازاماتى 2023-جىلدىڭ 28-ساۋىرىندە بوستاندىققا شىقتى. بۇل ناتيجە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شەتەلدەگى وتانداستاردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋعا باعىتتالعان تۇراقتى جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە قول جەتكىزىلدى.
مەملەكەت باسشىسى جاقىندا بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكومەن تەلەفون ارقىلى سويلەسىپ، ەكى ەلدىڭ كۇردەلى جاعداي كەزىندە كونسترۋكتيۆتى ىنتىماقتاستىق تانىتقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينگە وڭتايلى شەشىمگە قول جەتكىزۋگە ۇلەس قوسقانى ءۇشىن العىس ايتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى پولشا پرەزيدەنتى كارول ناۆروتسكي مەن پرەمەر-مينيستر دونالد تۋسككە دە اتالعان وقيعاعا بايلانىستى بايىپتى شەشىم قابىلداعاندارى ءۇشىن العىس ءبىلدىرىپ، ولارعا رەسمي حات جولداۋدى جوسپارلاپ وتىر.