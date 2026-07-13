پولشا ا ق ش- تىڭ اسكەري بازاسىن ورنالاستىرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - پولشا ا ق ش- تىڭ اسكەري بازاسىن ءوز اۋماعىندا ورنالاستىرۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇل تۋرالى ەلدىڭ ۇلتتىق قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بازا پولشانىڭ باتىس وڭىرلەرىندە سالىنۋى مۇمكىن. بيلىك مۇنداي قادام ناتو كۇشتەرىن قاجەت كەزدە جەدەل جۇمىلدىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ ەسەپتەيدى. دەگەنمەن تۇپكىلىكتى شەشىمدى ۆاشينگتون قابىلدايدى.
قازىردىڭ وزىندە پولشادا 10 مىڭنان استام امەريكالىق اسكەري قىزمەتكەر بار.