گولان جوتالارىنداعى قازاقستاندىق بىتىمگەرلەر ب ۇ ۇ مەدالدارىمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - گولان جوتالارىندا قىزمەت اتقارىپ جۇرگەن قازاقستاندىق اسكەري قىزمەتشىلەر ءمىنسىز قىزمەتى ءۇشىن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى مەدالدارىمەن ماراپاتتالدى.
بىتىمگەرلىك ميسسياسىنىڭ قولباسشىسى گەنەرال-مايور انيتا اسما قازاقستاننىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرىنە بۇۇ مەدالدارىن تابىس ەتتى. قازاقستاندىق دەربەس بىتىمگەرلىك كونتينگەنت فاۋار بازاسىندا قىزمەت اتقارىپ، سيريا اراب رەسپۋبليكاسىنداعى گولان جوتالارىندا اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى مىندەتتەردى بۇۇ- نىڭ اجىراتۋدى قاداعالاۋ كۇشتەرى قۇرامىندا ورىنداپ كەلەدى. مەدال ميسسيادا جۇرگەن بارلىق 139 اسكەري قىزمەتشىگە بەرىلدى.
قازاقستاندىق بىتىمگەرلەر ۇيىم بازالارىن كۇزەتۋ جانە قورعاۋ شارالارىن كۇشەيتىپ، جەرگىلىكتى تۇرعىندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جۇرگىزەدى، سونداي- اق جاۋاپكەرشىلىك ايماعىندا تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا باعىتتالعان مىندەتتەردى اتقارادى.
- كونتينگەنتتىڭ جەكە قۇرامى جوعارى كاسىبي دايارلىقتى، ۇيلەسىمدىلىك پەن جەدەل ارەكەت ەتۋ قابىلەتىن كورسەتىپ وتىر. ب ۇ ۇ مەدالى - ءاربىر اسكەري قىزمەتشىنىڭ باتىلدىعى مەن ءتارتىبىنىڭ، ءوز ىسىنە ادالدىعىنىڭ جانە بەيبىتشىلىكتى ساقتاۋ ىسىنە قوسقان ۇلەسىنىڭ مويىندالۋى، - دەدى بىتىمگەرلىك روتاسىنىڭ كومانديرى جانىبەك نۇرلانوۆ.
2025 -جىلعى ساۋىردەن بەرى كونتينگەنت 55 تاپسىرمانى ورىنداپ، 1200 دەن استام جارىلعىش زات پەن 43 قولدان جاسالعان جارىلعىش قۇرىلعىنى زالالسىزداندىردى. جالپى، ميسسيا باستالعالى بەرى قازاقستاندىق بىتىمگەرلىك كونتينگەنتتىڭ ەكىنشى قۇرامى 675 تاپسىرمانى ورىنداعان.
ەسكە سالايىق، قازاقستان گولان جوتالارىندا العاشقى دەربەس بىتىمگەرلىك كونتينگەنتىن 2024 -جىلعى ناۋرىز ايىندا ورنالاستىرعان بولاتىن.