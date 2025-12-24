ولۋگە دە رۇقسات جوق. قىتاي بلوگەرلەرى ابدەن بولدىرسا دا ەفيرگە شىعۋعا ءماجبۇر
استانا. قازاقپارات - قىتايداعى ينفليۋەنس-ماركەت نارىعى قازىر 500 ميلليارد دوللارعا باعالانادى. بلوگەرلەر اتاق شىعارىپ، كەيىن ونى اقشاعا اينالدىرۋ ءۇشىن كۇندىز-ءتۇنى ەفيردە وتىرۋعا ءماجبۇر. سەبەبى، كەلىسىم-شارت سونداي: بلوگەرگە ەفير ۇيىمداستىرۋعا مۇمكىندىك بەرگەن «ينكۋباتور فەرمالار» بلوگەرلەردى، ەفيرىن ءتىپتى ەشكىم قاراپ وتىرماسا دا جۇمىس ىستەۋگە ماجبۇرلەيدى.
بۇل تۋرالى VC باسىلىمى Rest of World سايتىنا سىلتەپ جازىپتى.
قازىر قىتايدا بىردەڭە ساتۋدى مىندەتتەمەيتىن، تەك ءوزىڭدى اينالدىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن مىڭداعان اگەنتتىك بار ەكەن. ونداي اگەنتتىكتەر وڭاي اقشا تابۋعا قۇمارلاردى، اسىرەسە جاستاردى تەز باۋراپ الاتىن كورىنەدى.
58 جاستاعى كالليگرافيا مۇعالىمى ليۋ دە سونداي اگەنتتىكتەردىڭ ءبىرىنىڭ قۇرىعىنا ءتۇسىپتى. ول جۇمىستان قولى بوستا كاراوكەدە ءان سالىپ، TikTok-قا جۇكتەپ جۇرگەن ەكەن. ءبىر كۇنى وعان اگەنتتىك حابارلاسىپ، كۇنىنە ءتورت ساعات ەفيرگە شىعىپ سويلەپ، ونلاين-باتتلدارعا قاتىسۋدى ۇسىنىپتى.
ليۋ ۇسىنىستى قابىل الىپتى. ءبىراق 20 كۇن قاتارىنان ەفيرگە شىققانىمەن، كورەرمەندەرى كورشىلەرى مەن تانىستارى بولىپ قالا بەرىپتى، اتاعى شىقپاپتى. تۇك شىقپايتىنىن تۇسىنگەن ليۋ ەفيرگە شىعۋدى قويا سالعان ەكەن - كومپانيا 200 مىڭ يۋان نەمەسە 27 مىڭ ا ق ش دوللارىن تالاپ ەتىپ، سوتقا بەرىپتى. ءدال سول ۋاقىتتا، كومپانيا جابدىق بەرۋ جانە ۇيرەتۋ جونىندەگى ءوز مىندەتتەرىن ورىنداماعان ەكەن.
بۇدان بولەك، اسىرەسە نازىك جاندى بلوگەرلەردى تىكەلەي ەفيردە ەرسى قىلىق كورسەتۋگە، بيلەۋگە، ءتىپتى شەشىنۋگە ماجبۇرلەيتىن اگەنتتىكتەر كوپ ەكەن. ءبارى دە - جاستاردىڭ مۇنداي جۇمىستىڭ بايىبىنا بارماي، وڭاي اقشا تابۋ ءۇشىن كەلىسە كەتكەنىنەن بولىپ وتىر دەيدى باسىلىم. بۇل نارىققا - زاڭ تۇرعىسىنان جاسالعان ايلا-تاسىلگە تولى قاۋىپتى الاڭ دەگەن باعا بەرىلىپتى.