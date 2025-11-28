ول ءوز ەلىن ساعىنىپ ءجۇر - لۋكاشەنكو قىرعىزستاننىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى تۋرالى
استانا. KAZINFORM - بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو تىلشىلەردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ، قىرعىزستاننىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
بەلارۋس باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قۇرمانبەك باكيەۆ «قاتتى قينالىپ جاتىر جانە ءوز ەلىن ساعىنىپ ءجۇر».
لۋكاشەنكو بەلارۋس پەن قىرعىزستان اراسىنداعى تاماشا قارىم-قاتىناستى اتاپ ءوتتى.
- ەڭ باستىسى، ءبىز كەڭەس وداعى كەزىندە ارامىزدا بولعاننىڭ ءبارىن ساقتاپ قالدىق. ەسىڭىزدە مە، ءبىز ءتىپتى سىزدەن ۇساق-تۇيەك زاتتار - قىزىلشا تۇقىمدارىن ساتىپ الدىق. ويتكەنى ءبىز ونى وزىمىزدەن الا المادىق. اۋا رايى بۇرىنعىداي بولعان جوق. ءبىز تەحنيكامىزدى وسىندا جەتكىزۋدى ايتپاعاندا، ءتىپتى ونى دا ساقتاپ قالدىق. سىزدەر سوڭعى ءبىر- ەكى جىلدا ايتارلىقتاي بايىپ كەتتىڭىزدەر. مەن ءسىزدىڭ كوپ قۇرىلىس سالىپ جاتقانىڭىزدى بايقادىم. جارايسىزدار!، - دەدى ول.
پرەزيدەنت سونىمەن قاتار قىرعىزستاننىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى قۇرمانبەك باكيەۆتىڭ بەلارۋستەگى ءومىرى تۋرالى باياندادى.
- باكيەۆ تە جاقسى ءومىر ءسۇرىپ جاتىر. قالىپتى. ءبىز ونى ەندى سىزگە جىبەرمەيمىز. مەن وعان: «ەندى ساپار بولمايدى، جەتكىلىكتى! بەلارۋستە تۇرىڭىز»، دەدىم. كەيدە مەن وعان قوناققا بارامىن. سوندىقتان ءبىز ونى سىزگە جىبەرمەيمىز. ءبىراق ول قاتتى قينالادى جانە ەلىن ساعىنىپ ءجۇر. ول تىم بولماسا، اكەسىنىڭ قابىرىنە بارعىسى كەلەتىنىن ايتادى. قىرعىزدار ءوز پرەزيدەنتىنىڭ اكەسىنىڭ قابىرىنە بارۋىنا جول بەرە الماۋى وتە وكىنىشتى. مەنىڭ ويىمشا، ءبىز بۇل ماسەلەنى قازىرگى باسشىلىقپەن شەشەمىز، - دەدى لۋكاشەنكو.
ەسكە سالا كەتسەك، 2010 -جىلدىڭ ساۋىرىندە قىرعىزستان پرەزيدەنتى قىزمەتىنەن وتستاۆكاعا كەتۋ تۋرالى مالىمدەمە جاسادى.
ق. باكيەۆكە 2010 -جىلعى 7-ساۋىردە بولعان وقيعادا قازا تاپقان ادامداردىڭ ولىمىنە كىنالى دەگەن سىرتتاي ايىپ تاعىلدى. وسى ورايدا بەلارۋستەن ساياسي باسپانا العان قۇرمانبەك باكيەۆ وتانىنا قايتىپ بارمايتىندىعىن ايتقان.
بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو ق. باكيەۆتى قىرعىزستاننىڭ جاڭا بيلىگىنە تاپسىرمايتىندىعىن مالىمدەگەن. ونىڭ ايتۋىنشا، ەكستراداتسيالاۋعا شاقىرۋ ەلدىڭ ۋاقىتشا ۇكىمەتى ءۇشىن «ناتيجەسىز جانە كەمسىتۋ».
«قىرعىزستاننىڭ پرەزيدەنتى بەلارۋس مەملەكەتى مەن ونىڭ پرەزيدەنتىنىڭ قامقورلىعىندا» ، - دەدى ا. لۋكاشەنكو.
2023 -جىلى بىشكەكتە قۇرمانبەك باكييەۆتىڭ ەلگە ورالۋىنا قارسى ميتينگ ءوتتى.