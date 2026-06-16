ۆوكزالداردى جاڭارتۋ: جوسپار قالاي ىسكە اسىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 754 شاقىرىم جاڭا تەمىرجول سالىنادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- تاۋەلسىزدىك جىلدارىنداعى ەڭ اۋقىمدى «تەمىرجول ۆوكزالدارىن جاڭعىرتۋ» باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. جوبا اياسىندا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندەگى 124 ۆوكزال قامتىلعان. قوسىمشا جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگاندار ۆوكزال ماڭىنداعى الاڭداردى جوندەپ جاتىر. العاشقى 30 ۆوكزالدى بيىلعى 1-شىلدەگە دەيىن پايدالانۋعا بەرەمىز، - دەدى ن. ساۋرانبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، تەمىرجول جەلىسىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ ماقساتىندا 754 شاقىرىم جاڭا جول سالىنىپ، 3 مىڭ شاقىرىم جولدا مودەرنيزاتسيالاۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن. ناتيجەسىندە تاسىمالداۋ مۇمكىندىگى مەن ترانزيتتىك الەۋەت ارتادى.
- تەمىرجول جەلىسىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ودان ءارى ارتتىرۋ ءۇشىن ءبىرقاتار جاڭا جوبانى ۇسىنامىز. ولاردىڭ قاتارىندا استانا - قاراعاندى باعىتىندا ءۇشىنشى جولدى جانە ارىس - قازالى ۋچاسكەسىندە ەكىنشى جولدى سالۋ بار. سونداي-اق قىزىلجار - شۇباركول - ەسىل جانە يندەربور - ماقات باعىتتارىندا مودەرنيزاتسيا جوسپارلانعان، - دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، 2030 -جىلعا دەيىن جولاۋشىلار ۆاگوندارى 90 پايىزعا دەيىن جاڭارادى.