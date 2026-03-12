وكىلدى ورگانداردى كۇشەيتۋ مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزگى باسىمدىعى بولىپ قالا بەرەدى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
- ەڭ الدىمەن، بارشاڭىزعا جانە جاڭا عانا ءسوز سويلەگەن ازاماتتارعا ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. سالماقتى، پايدالى وي-پىكىرلەر ايتىلدى. ونىڭ ءبارى پارلامەنتتىڭ، ۇكىمەتتىڭ الداعى جۇمىسىندا ەسكەرىلەتىن بولادى. شىن مانىندە، بۇل باسقوسۋدىڭ ەلىمىز ءۇشىن ءمان-ماڭىزى ايرىقشا. بۇگىنگى فورۋمعا بارلىق ايماقتان جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرى ارنايى كەلدى. قازىر وسى زالدا ميلليونداعان وتانداسىمىزدىڭ مۇددەسىن قورعاپ جۇرگەن ەكى مىڭعا جۋىق دەپۋتات وتىر. سىزدەر حالىقپەن تىعىز جۇمىس ىستەپ جۇرسىزدەر. جۇرتتىڭ مۇڭ- مۇقتاجىن، تالاپ-تىلەگىن جاقسى بىلەسىزدەر. سوندىقتان مەن مەملەكەت باسشىسى رەتىندە سىزدەر اتقارىپ جاتقان جۇمىستى ۇدايى باستى نازاردا ۇستايمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ءماسليحاتتاردىڭ الەۋەتىن ودان ءارى كۇشەيتۋ ءۇشىن ءبىرقاتار مىندەتتى ورىنداۋ كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- جالپى، مۇنداي جيىن وڭىرلىك ساياساتتىڭ تيىمدىلىگىن باعالاپ، وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وزدەرىڭىزگە ءمالىم، قازاقستاندا كەڭ اۋقىمدى، تاريحي وزگەرىستەر جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. يگى باستامالاردىڭ ءبارى دە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ ءۇشىن قولعا الىندى. ءبىز مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن، ەكونوميكانى جانە الەۋمەتتىك سالانى تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋعا كىرىستىك. بۇل ورايدا، ءماسليحاتتاردىڭ الدىندا تۇرعان ميسسيا - ايرىقشا. وكىلدى ورگانداردى كۇشەيتۋ مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزگى باسىمدىعى بولىپ قالا بەرەدى. ءبىز بۇعان دەيىن ءبىراز شارۋا اتقاردىق. «قۋاتتى ايماقتار - قۋاتتى ەل» قاعيداتىنا سايكەس ءماسليحاتتاردىڭ بەدەلىن كوتەردىك. سونىڭ ارقاسىندا وسى قۇرىلىمدار مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندەگى باستى ينستيتۋتتىڭ بىرىنە اينالدى. دەگەنمەن ءماسليحاتتاردىڭ الەۋەتىن ودان ءارى كۇشەيتۋ ءۇشىن ءبىرقاتار مىندەتتى ورىنداۋىمىز كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمى ءوتىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.