دوكتورانتتاردىڭ شاكىرتاقىسى تاعى ەكى ەسە وسەدى
استانا. KAZINFORM - جاس عالىمدار وندىرىستەن شىقپاي-اق PhD دارەجەسىن الۋعا مۇمكىندىك الدى. بۇل تۋرالى ەلوردادا «بولاشاق بەينەسى: ناتيجەدەن - جاڭا ستراتەگياعا» اتتى فورۋمدا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ءمالىم ەتتى.
- بۇعان دەيىن شاكىرتاقى مولشەرى ەكى ەسە ءوستى، ونى تاعى ءدا وسىرۋدى باستايمىز. ءقازىر دوكتورانتتاردىڭ شاكىرتاقىسى - ايىنا 252 مىڭ تەڭگە. ونى تاعى ەكى ەسە وسىرۋگە كەلەسى ءۇش- ءتورت جىلعا باعىت الدىق، - دەدى ساياسات نۇربەك.
سونىمەن قاتار ول ەلدە «يندۋستريالىق PhD» اتتى باعدارلاما باستالعانىن ەسكە سالدى. ەندى جاس عالىمدار وندىرىستەن شىقپاي-اق ءۇش جىلدىڭ ىشىندە جەڭىلدەتىلگەن فورماتپەن، مودەلمەن PhD دارەجەسىن الۋعا مۇمكىندىك الدى.
بۇعان دەيىن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ستۋدەنتتەردىڭ شاكىرتاقىسىن جىل سايىن كوتەرۋ مۇمكىندىگىن پىسىقتايتىنىن جازعان ەدىك.