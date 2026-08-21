KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوكتورانتتاردىڭ شاكىرتاقىسى تاعى ەكى ەسە وسەدى

    استانا. KAZINFORM - جاس عالىمدار وندىرىستەن شىقپاي-اق PhD دارەجەسىن الۋعا مۇمكىندىك الدى. بۇل تۋرالى ەلوردادا «بولاشاق بەينەسى: ناتيجەدەن - جاڭا ستراتەگياعا» اتتى فورۋمدا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ءمالىم ەتتى.

    Докторанттардың шәкіртақысы тағы екі есе өседі
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/kazinform

    - بۇعان دەيىن شاكىرتاقى مولشەرى ەكى ەسە ءوستى، ونى تاعى ءدا وسىرۋدى باستايمىز. ءقازىر دوكتورانتتاردىڭ شاكىرتاقىسى - ايىنا 252 مىڭ تەڭگە. ونى تاعى ەكى ەسە وسىرۋگە كەلەسى ءۇش- ءتورت جىلعا باعىت الدىق، - دەدى ساياسات نۇربەك.

    سونىمەن قاتار ول ەلدە «يندۋستريالىق PhD» اتتى باعدارلاما باستالعانىن ەسكە سالدى. ەندى جاس عالىمدار وندىرىستەن شىقپاي-اق ءۇش جىلدىڭ ىشىندە جەڭىلدەتىلگەن فورماتپەن، مودەلمەن PhD دارەجەسىن الۋعا مۇمكىندىك الدى.

    بۇعان دەيىن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ستۋدەنتتەردىڭ شاكىرتاقىسىن جىل سايىن كوتەرۋ مۇمكىندىگىن پىسىقتايتىنىن جازعان ەدىك.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور