وكسفورد ستۋدەنتتەرىنىڭ قازاق مادەنيەتىنە قاتىستى زەرتتەۋلەرى وتە تەرەڭ - وكسفورد مۇعالىمى
استانا. KAZINFORM - وكسفوردتا قازاق تىلىنەن ءبىلىم الاتىن ستۋدەنتتەر ەل تاريحى مەن مادەنيەتىن قازاقتاردىڭ وزىنەن ارتىق بىلەدى. بۇل تۋرالى الەمدەگى ەڭ كونە ۋنيۆەرسيتەتتە ساباق بەرەتىن مۇعالىم ديدار سادىق ايتتى.
- بيىلعى اكادەميالىق جىلدا 10 نان اسا ستۋدەنت ءبىلىم الىپ جاتىر. ولاردىڭ ءبارى ساباققا قالماي كەلەدى. كوبى بريتاندىقتار. ودان بولەك ەۋروپادان، تاياۋ شىعىستان كەلگەن مۋلتيمادەنيەتتى بىلىمگەرلەر دە ساباققا قاتىسىپ جاتىر، - دەيدى ول «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا بەرگەن ونلاين سۇحباتىندا.
ۇستاز قازاق ءتىلىن شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە ۇيرەتۋدەگى باستى قيىندىقتارعا توقتالدى.
- قازاق ءتىلىن شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە ۇيرەتۋدە ارينە قيىندىقتار بار. سەبەبى، ءبىز بارلىعىن نولدەن باستايمىز. قازاق ءتىلى بويىنشا ەشقانداي ءبىلىمى جوق ستۋدەنتتەرگە ساباق بەرەمىز. ال قازىرگى تاڭدا قازاق ءتىلىنىڭ شەت ءتىلى رەتىندەگى اعىلشىن ءتىلدى اۋديتورياعا ارنالعان بازاسى تولىققاندى قالىپتاسپاعان. سول تۇرعىدان ءبىراز قيىندىقتار بار. ءبىراق ءبىز سول قيىندىقتاردى ەڭسەرۋ ءۇشىن وسىندا ءجۇرمىز، - دەيدى مۇعالىم.
ديدار سادىق شەتەلدىك ستۋدەنتتەردىڭ قازاق تىلىنە دەگەن كوزقاراستارى تۋرالى دا ايتتى.
- ستۋدەنتتەر تىلگە قاتىستى قيىن دەگەن پىكىر ايتقان جوق. ويتكەنى وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتىنە ءتۇسۋدىڭ ءوزى وڭاي ەمەس. ول جاقتا 100 پايىز ءوتىنىشتىڭ ىشىنەن 7- 8 پايىزى عانا قابىلدانادى. سوندىقتان مۇندا الەمنىڭ تۇپكىر-تۇپكىرىنەن ەڭ دارىندى ستۋدەنتتەر عانا قابىلدانادى. سول ءۇشىن بىلىمگەرلەردىڭ ءبارى وتە العىر. قازاقستان، ورتالىق ازيا، ەۋرازيا بويىنشا زەرتتەۋلەرى وتە تەرەڭ. ولار تىلدەن بۇرىن، مادەنيەتى، ادەبيەتى، ساياساتى، تاريحى تۋرالى بىزدەن ارتىق بىلەدى دەپ ايتا الامىن، - دەيدى ۇستاز.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىلتىر ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇرات نۇرتىلەۋ مەن ۇلى بريتانيا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى دەۆيد كەمەرونمەن كەزدەسىپ، وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتىندە قازاق ءتىلى كۋرستارىن اشۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعان ەدى.
ال قازاق ءتىلى رەسمي تۇردە بيىل ماۋسىم ايىندا ارنايى باعدارلاما نەگىزىندە وقىتىلا باستادى.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت