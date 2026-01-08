WhatsApp تا كيبەرالاياقتىقتىڭ جاڭا ءتۇرى پايدا بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان باس پروكۋراتۋراسى قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ جونىندەگى كوميتەتىنىڭ قىلمىستىق قاۋىپ-قاتەرلەردىڭ جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتىڭ تاۋەكەلدەرىن بولجاۋ ورتالىعى WhatsApp مەسسەندجەرىنە قاتىستى جاڭا كيبەرقاتەر تۋرالى ەسكەرتتى.
شەتەلدىك دەرەككوزدەردىڭ مالىمەتىنە سايكەس كيبەرالاياقتار WhatsApp اككاۋنتتارىن باسىپ الۋدىڭ جاڭا قىلمىستىق سحەماسىن قولدانىپ جاتىر. بۇل ءادىس GhostPairing دەپ اتالادى جانە پارولدەردى بۇزۋدى، SIM كارتالاردى اۋىستىرۋدى نەمەسە كۇردەلى تەحنيكالىق شابۋىلداردى قاجەت ەتپەيدى.
الاياقتار WhatsApp قا زاڭدى تۇردە، قوسىمشا قۇرىلعىلاردى بايلانىستىرۋ فۋنكتسياسىن پايدالانۋ ارقىلى قول جەتكىزەدى.
سەناريى قاراپايىم. پايدالانۋشىعا Facebook نەمەسە WhatsApp اتىنان جاسىرىنعان حابارلاما جىبەرىلەدى، ول Facebook پەن WhatsApp ينتەرفەيسىن ۆيزۋالدى تۇردە قايتالايتىن جالعان پاراقشالارعا باعىتتايدى.
كونتەنتكە قولجەتىمدىلىكتى راستاۋ ءۇشىن فەيك-پاراقشا تەلەفون ءنومىرى مەن راستاۋ كودىن ەنگىزۋدى ۇسىنادى، وسىدان كەيىن زيانكەس اۆتوماتتى تۇردە جابىرلەنۋشىنىڭ اككاۋنتىنا سەنىمدى قۇرىلعى رەتىندە قوسىلىپ، WhatsApp قا تولىق قول جەتكىزەدى (حابارلامالاردى وقۋ، مەديافايلداردى قاراۋ، بايلانىستار ءتىزىمى، حابارلاما جىبەرۋ، فوتوگالەرەياعا قولجەتىمدىلىك). بۇل رەتتە تەلەفون ادەتتەگىدەي جۇمىس ىستەي بەرەدى جانە كۇدىك تۋدىرمايدى.
WhatsApp تى باسىپ الۋىن انىقتاۋدىڭ جالعىز جولى - «بايلانىستىرىلعان قۇرىلعىلار» ءبولىمىن قولمەن تەكسەرۋ. كەز كەلگەن بەلگىسىز قوسىلۋ اككاۋنتتىڭ بۇزىلعانىن كورسەتەدى جانە دەرەۋ جويىلۋى ءتيىس.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كيبەرقاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋعا شاقىرادى. بەلگىسىز كىرىس حابارلامالارعا، قوڭىراۋلارعا جانە ءار ءتۇرلى حابارلاندىرۋلارعا مۇقيات بولۋدى ەسكەرتەدى. WhatsApp كودىن بوگدە پاراقشالارعا ەنگىزبەۋگە، ەكى فاكتورلى اۋتەنتيفيكاتسيانى پايدالانۋعا اككاۋنتىڭىزدىڭ بەلسەندىلىگىن تۇراقتى تۇردە تەكسەرىپ وتىرۋعا كەڭەس بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق كومپانيا اتىن جامىلعان الاياقتار كوبەيدى.