WhatsApp-قا جاڭا بىرنەشە فۋنكسيا ەنگىزىلدى
استانا. قازاقپارات - WhatsApp چاتتاردى تازالاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا فۋنكسيانى جەتىلدىرىپ جاتىر. ەندى پايدالانۋشىلار چاتتى تولىق تازالاماس بۇرىن وشىرگىسى كەلمەيتىن حابارلامالاردى بەلگىلەي الادى.
«چاتتى تازالاۋ» وپتسياسىن تاڭداعاننان كەيىن ارەكەتتى ناقتىلايتىن ەسكەرتۋ شىعادى، سونداي-اق مەديا فايلداردى قۇرىلعى گالەرەياسىنان جويۋ مۇمكىندىگى دە بار.
جاڭا فۋنكسيادا چاتتى تازالاۋ كەزىندە قوسىمشا تەرەزە پايدا بولادى. وندا «جۇلدىزشامەن بەلگىلەنگەن حابارلامالاردى دا جويۋ كەرەك پە؟» دەگەن سۇراق قويىلادى. بۇل ماڭىزدى اقپاراتتار مەن قاجەتتى فايلداردىڭ ابايسىزدا جويىلىپ كەتپەۋى ءۇشىن قاراستىرىلعان.
سونىمەن قاتار، پايدالانۋشىلار قاي مەديا فايلداردى جويۋ كەرەگىن تاڭداي الادى. ياعني، بۇرىنعىداي تەك «بارلىعىن تازالاۋ» ەمەس، «تەك حابارلامالاردى جويۋ»، «تەك مەديا فايلداردى جويۋ» نەمەسە «ەكەۋىن بىرگە جويۋ» وپتسيالارى دا قولجەتىمدى. تازالاۋدى راستاماس بۇرىن WhatsApp جويىلاتىن دەرەكتەر ارقىلى قانشا جادى بوسايتىنىن كورسەتەدى. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل جاڭا فۋنكسيا تەك Android β- نۇسقاسىندا قولجەتىمدى.
جەلى ودان بولەك قازان ايىندا الاياقتاردان قورعايتىن تاعى بىرنەشە وزگەرىس ەنگىزگەن ەدى.
- ۆيدەوقوڭىراۋ كەزىندە بەيتانىس ادامعا ەكراندى كورسەتۋگە ارەكەت جاساساڭىز ەسكەرتۋ شىعادى. الاياقتار كەيدە ادامداردى وزدەرىنىڭ ەكراندارىن كورسەتۋگە ماجبۇرلەپ، بانكتىك مالىمەتتەر نەمەسە راستاۋ كودتارى سياقتى جەكە اقپاراتتى الۋعا تىرىساتىنىن بىلەمىز. بۇل جاڭا قۇرال پايدالانۋشىلارعا الاياقتىق ارەكەتتەردى انىقتاۋ مەن ودان ساقتانۋ ءۇشىن قوسىمشا اقپارات بەرەدى، - دەلىنگەن Meta كومپانياسىنىڭ رەسمي سايتىندا.
ودان بولەك WhatsApp ازاماتتارعا الاياقتىقپەن اينالىساتىن كونتاكتىلەردى انىقتاۋعا دا كومەكتەسپەك.
- چاتتاردا الاياقتىقتى انىقتاۋدىڭ جەتىلدىرىلگەن ءتاسىلىن سىناقتان وتكىزىپ جاتىرمىز. ەگەر بۇل ءتاسىل قوسىلار بولسا جانە جاڭا كونتاكتىڭىز كۇدىكتى حابارلاما جىبەرسە، سىزگە ەسكەرتۋ شىعادى. سونداي-اق سوڭعى چات حابارلامالارىڭىزدى ج ي ارقىلى تەكسەرىپ، الاياقتىق ارەكەتتەرىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك الاسىز. ەگەر كۇدىكتى ارەكەتتەر انىقتالسا، سىزگە كەڭ تاراعان الاياقتىق تۇرلەرى تۋرالى اقپارات بەرىلەدى جانە اككاۋنتتى بلوكتاۋ نەمەسە حابارلاۋ سياقتى ارەكەتتەر ۇسىنىلادى، - دەدى WhatsApp ازىرلەۋشىلەرى.
وعان قوسا، Meta اككاۋنتتاردى قورعاۋدى ودان ءارى جاقسارتتى. ەندى Facebook ،Messenger جانە WhatsApp-تا Passkey ارقىلى اككاۋنتقا تەك ءسىز كىرە الاتىنداي، ساۋساق ءىزى، بەت سكانەرى نەمەسە PIN كودپەن جەكە تۇلعاڭىزدى راستاۋعا بولادى. سونداي-اق، Security Checkup (Facebook ،Instagram) جانە Privacy Checkup (WhatsApp) قۇرالدارى قاۋىپسىزدىك پەن قۇپيالىق باپتاۋلارىن قاراۋعا، قاجەت بولسا پارولدى جاڭارتۋعا جانە توپقا قوسۋ سياقتى قۇپيالىق پارامەترلەرىن رەتتەۋگە كومەكتەسەدى.
وسىعان دەيىن WhatsApp-تا چاتتار مەن ارنالاردى اۆتوماتتى تۇردە اۋدارۋ مۇمكىندىگى پايدا بولعانى تۋرالى جازدىق.