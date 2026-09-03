كوشپەندىلەر ويىنى: ەل قۇراماسى ارقان تارتىستان قوس التىن الدى
استانا. قازاقپارات - VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا قازاقستان قۇراماسى ارقان تارتىستان تاعى ءبىر التىن جۇلدەنى قورجىنعا سالدى.
بۇگىن ارقان تارتىستىڭ 4×4 تۇرىنەن سىنعا تۇسكەن ۇلتتىق قۇراما تارتىستى باسەكەدە ۇزدىك شىعىپ، جەڭىمپاز اتاندى.
ايتا كەتەيىك، بۇل قۇرامانىڭ وسى ويىندارداعى ەكىنشى التىنى. كەشە ءدال وسى سپورتشىلار ارقان تارتىستىڭ 8×8 تۇرىنەن دە التىن جۇلدە ەنشىلەگەن بولاتىن.
ايتا كەتەلىك سامبوشى بولات ساپار كوشپەندىلەر ويىندارىندا التىن جۇلدە جەڭىپ العان ەدى.