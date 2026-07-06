موڭعوليا دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنىن العاش رەت حالىقارالىق دەڭگەيدە وتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنى الەمنىڭ 55 ەلىندە ۇلتتىق ەرەكشەلىكتەر مەن داستۇرلەرگە ساي ۇيىمداستىرىلادى. موڭعوليادا العاش رەت اتاۋلى كۇن حالىقارالىق دەڭگەيدە كەڭ كولەمدە اتالىپ وتەدى، دەپ حابارلايدى مونسامە.
موڭعوليا پرەزيدەنتى ۋحنااگين حۇرەلسۇحتىڭ باستاماسىمەن جانە بۇل ۇسىنىستىڭ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 79-سەسسياسىندا قولداۋ تابۋىنىڭ ناتيجەسىندە جىل سايىن 11-شىلدە - دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنى رەتىندە اتاپ وتىلەتىن بولدى. بۇل شەشىم موڭعول كوشپەندىلەرىنىڭ باي مادەني مۇراسىنىڭ، سونداي-اق جىلقىنىڭ ادامزات وركەنيەتىنىڭ دامۋىنا قوسقان باعا جەتپەس ۇلەسىنىڭ الەمدىك دەڭگەيدە مويىندالعانىنىڭ جارقىن دالەلى سانالادى.
بيىل دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنى الەمنىڭ 55 ەلىندە ولاردىڭ ۇلتتىق ەرەكشەلىكتەرى مەن داستۇرلەرىنە سايكەس اتاپ وتىلەدى. ال موڭعوليا وسى تاريحي حالىقارالىق مەرەكەنىڭ باستى ورتالىعىنا اينالادى.
مەرەكە اياسىندا ۇلتتىق مادەني مۇرانى، ات سپورتى مەن جىلقى شارۋاشىلىعىنا قاتىستى داستۇرلەردى دارىپتەيتىن حالىقارالىق دەڭگەيدەگى اۋقىمدى ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى.
موڭعوليادا 11- 13-شىلدە ارالىعىندا ءحۇي دولوون حۋداگ ايماعىندا وتەتىن دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنىنە ارنالعان ءىس-شارالار باعدارلاماسى تومەندەگىدەي:
2026 -جىلعى 10-شىلدە (جۇما)
07:00- 11:00 - ءۇش جاسار جىلقىلاردىڭ بايگەسى؛
11:00- 12:00 - «ويانعان دالا» كونسەرتى (باس ساحنادا)؛
12:00- 15:00 - ەكى جاسار تايلاردىڭ بايگەسى؛
15:00- 16:00 - «موڭعول قازىناسى» كونسەرتى (باس ساحنادا)؛
16:00- 18:00 - ورتا جاستاعى اسىل تۇقىمدى جىلقىلاردىڭ بايگەسى.
2026 -جىلعى 11-شىلدە (سەنبى)
07:00- 11:00 - ايعىرلار بايگەسى؛
11:00- 11:40 - «اۆارگا موڭعول» ينستاللياتسياسى مەن مادەني كەڭىستىكتىڭ تانىستىرىلىمى؛
11:40- 13:00 - «ويانعان دالا» كونسەرتى؛
12:00- 15:00 - بەس جاستان اسقان جىلقىلاردىڭ بايگەسى؛
14:30- 15:30 - «موڭعول قازىناسى» كونسەرتى؛
15:30- 16:00 - «تاڭعاجايىپ ات شوۋى» (ورتالىق الاڭدا)؛
18:00- 19:00 - «توڭكەرىلگەن ءۇشبۇرىش» ءبي سپەكتاكلى.
2026 -جىلعى 12-شىلدە (جەكسەنبى)
07:00- 11:00 - بەس جاسار جىلقىلاردىڭ بايگەسى؛
11:00- 13:00 - «اۆارگا موڭعول» ينستاللياتسياسى مەن مادەني كەڭىستىكتىڭ تانىستىرىلىمى؛
13:00- 13:30 - «تاڭعاجايىپ ات شوۋى»؛
14:00- 15:00 - «ويانعان دالا» كونسەرتى؛
12:00- 16:00 - ەكى جاسار تايلاردىڭ بايگەسى؛
16:00- 17:00 - «موڭعول قازىناسى» كونسەرتى.
ات سپورتى الاڭىندا:
14:00- 15:00 - جىلقىمەن ونەر كورسەتەتىن جۇپتار سايىسى؛
15:00- 16:00 - بالالار شاباندوزدارى اراسىنداعى «گينگوو» سايىسى؛
16:00- 17:00 - جىلقىنى جىرعا قوساتىن بالالار بايقاۋى.
2026 -جىلعى 13-شىلدە (دۇيسەنبى)
07:00- 10:30 - حالىقارالىق ات بايگەسى؛
11:00- 11:40 - دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنىنىڭ رەسمي اشىلۋ سالتاناتى؛
11:40- 13:00 - ون مىڭ سالت اتتىنىڭ سالتاناتتى شەرۋى؛
13:00- 13:30 - حالىقارالىق ات بايگەسى جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ ءراسىمى؛
13:30- 14:10 - ۇلتتىق كۇرەس جارىسى؛
14:10- 14:40 - ۇلتتىق ناادام مەرەكەسىنىڭ جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرىن ماراپاتتاۋ؛
14:40- 15:00 - ات سيركى مەن كوركەم كونسەرت؛
15:00- 17:15 - ۇلتتىق كۇرەس جارىسىنىڭ جالعاسى؛
17:15- 17:45 - بارلىق جاس ساناتىنداعى ات بايگەسى جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ؛
17:45- 18:00 - ۇلتتىق كۇرەس سايىسىنىڭ فينالدىق كەزەڭى؛
18:00- 18:30 - ۇلتتىق كۇرەس جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ ءراسىمى؛
19:00- 21:00 - دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنىنىڭ جابىلۋ سالتاناتى (ارنايى باعدارلامامەن) .
ات سپورتى الاڭىندا:
08:00- 17:30 - جىلقى وسىرۋشىلەر اراسىنداعى جارىس؛
14:30- 17:00 - ات ۇستىندە ساداق اتۋدان جارىس؛
17:00- 18:30 - «موڭعول قىزى جانە جىلقى» بايقاۋى.
بۇدان بۇرىن الەمنىڭ 56 ەلى دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنى تۋرالى قاراردى قولداعانىن جازدىق. بۇل قارارعا اۋستريا، باحرەين، برازيليا، وڭتۇستىك كورەيا، قىتاي، رەسەي، گەرمانيا، ۆەنەسۋەلا، پورتۋگاليا، تايلاند، قاتار، جاپونيا، تۇركيا، قىرعىزستان جانە قازاقستاندى قوسا العاندا، 56 مەملەكەت قوسىلدى.