موڭعوليا العاش رەت دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنىن اتاپ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليادا ەلدىڭ باستاماسىمەن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى باس اسسامبلەياسى بەكىتكەن دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنى العاش رەت رەسمي تۇردە اتالىپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى مونتسامە.
سالتاناتتى شارا 13-شىلدەدە ءحۇي دولوون حۋداگ جەرىندە ءوتىپ، وعان موڭعوليا پرەزيدەنتى ۋحنااگين حۇرەلسۇح قاتىستى.
مەملەكەت باسشىسى ءوز سوزىندە موڭعول جىلقىسى ادامزات تاريحىندا، كوشپەلى وركەنيەتتىڭ قالىپتاسۋىندا جانە شىعىس پەن باتىس اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارعانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ول جىلقىنىڭ موڭعوليانىڭ ۇلتتىق مۇراسىنىڭ اجىراماس بولىگى ەكەنىن ايتتى.
پرەزيدەنتتىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە الەمدە 60 ميلليوننان استام جىلقى بار، ونىڭ 5 ميلليوننان استامى موڭعوليادا وسىرىلەدى. ەل جىلقى سانى بويىنشا الەمدە ءتورتىنشى، ال جان باسىنا شاققانداعى جىلقى سانى بويىنشا ءبىرىنشى ورىندا تۇر.
ۋحنااگين حۇرەلسۇح 2025-جىلى جىلقى مۇراسىن ساقتاۋ، زەرتتەۋ جانە ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنىن بەلگىلەۋ باستاماسىن كوتەرگەنىن ەسكە سالدى. كەيىن بۇل ۇسىنىستى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى قولداپ، مەرەكە ەندى جىل سايىن ۇلتتىق ناادام مەرەكەسى اياسىندا رەسمي تۇردە اتاپ وتىلەتىن بولدى.
دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنى اياسىندا العاش رەت حالىقارالىق ات جارىستارى ۇيىمداستىرىلىپ، ەلدىڭ بارلىق وڭىرىنەن كەلگەن شاباندوزداردىڭ قاتىسۋىمەن سالتاناتتى شەرۋ ءوتتى.
بۇعان دەيىن موڭعوليادا بىرەگەي تۇركى ەسكەرتكىشتەرىن قورعاۋعا ارنالعان قورشاۋلار اشىلعانى حابارلانعان بولاتىن.
ايتا كەتەلىك موڭعوليا دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنىن العاش رەت حالىقارالىق دەڭگەيدە وتكىزەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.