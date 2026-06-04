دومبىرانى حارام دەگەن اقتوبەلىك باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
اقتوبە. KAZINFORM - سوتتالۋشى ازات قونىس قىلمىستىق كودەكستىڭ «ءدىني الاۋىزدىقتى قوزدىرۋ» بابى بويىنشا ايىپتى دەپ تانىلدى. جازاسىن قاۋىپسىزدىگى ورتاشا تۇزەتۋ مەكەمەسىندە وتەيدى.
اقتوبە قالالىق سوتىندا 35 جاستاعى سوتتالۋشى ازات قونىسقا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قارالدى. وعان قىلمىستىق كودەكستىڭ 174-بابى 1-بولىگى بويىنشا ايىپ تاعىلدى. جارىس ءسوز كەزىندە پروكۋرور سوتتالۋشىنىڭ قوعام ءۇشىن قاۋىپتى وي ايتقانىن، ءدىني، ۇلتتىق الاۋىزدىقتى قوزدىرعانىن ايتىپ، 3 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇرادى.
- تىكەلەي ەفير كەزىندە ۇلتتىق، ءدىني الاۋىزدىقتى قوزدىرۋ ماقساتىندا قازاقتىڭ ەكى ىشەكتى اسپابى دومبىرانى ەر ادامنىڭ مۇشەسىنە تەڭەدى. سونىمەن بىرگە ا. قونىس تىكەلەي ەفير كەزىندە تيكتوك الەۋمەتتىك جەلىسى ارقىلى قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىن «توزاقتىڭ يتتەرى» دەپ اتاپ، جانۋارعا تەڭەدى. ا. قونىس قىلمىستىق كودەكستىڭ 174-بابى 1-تارماعى بويىنشا قۇقىقبۇزۋشىلىق جاسادى. سوت تالقىلاۋى كەزىندە سوتتالۋشى وزىنە تاعىلعان ايىپتى تولىق مويىندادى،-دەدى پروكۋرور مادينا تاسماعامبەتوۆا.
سوت جارىسسوزىندە سوتتالۋشى ازات قونىس وزىنە تاعىلعان ايىپتى مويىندادى.
- مەن ءوز ىسىمە وكىنەمىن. تىكەلەي ەفير كەزىندە «دومبىرا - ءىبىلىستىڭ مۇشەسى»، «ءدىني باسقارما يمامدارى - توزاقتىڭ يتتەرى» دەپ ايتقانىمدى مويىندايمىن. بارىنەن، قازاق ەلىنەن كەشىرىم سۇرايمىن. باس بوستاندىعىنان ايىرماۋدى، تەك شەكتەۋ جازاسىن بەرۋدى سۇرايمىن،-دەدى سوتتالۋشى جارىسسوزدە جانە سوڭعى سوزىندە.
سوت سوتتالۋشى ازات قونىسقا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى.
- ازات قونىس قىلمىستىق كودەكستىڭ 174-بابى 1-بولىگىمەن ايىپتى دەپ تالىنىپ، 3 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلسىن. جازاسىن قاۋىپسىزدىگى ورتاشا تۇزەتۋ مەكەمەسىندە وتەسىن،- دەدى سۋديا ج. قايبولدين.
ەسكە سالساق، الەۋمەتتىك جەلىدەگى ۆيدەودان سوڭ سوتتالۋشىنىڭ جەكە باسى انىقتالىپ، ۇستالدى. بىردەن ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.