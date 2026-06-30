دومبىرا قۇندىلىعىمىز رەتىندە ۇلتىمىزدى الەمگە تانىتاتىن بىرەگەي برەندكە اينالۋى كەرەك - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - دومبىرانى ۇلىقتاۋ ارقىلى ءبىز ءتول ونەرىمىزدى تورگە وزدىرامىز. بۇل تۋرالى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- قاشاندا جاڭاشىلدىققا ۇمتىلاتىن جاسامپاز ەل بولۋ ءۇشىن ءبىز ەڭ الدىمەن مىزعىماس قۇندىلىقتارىمىزعا، باي تاريحىمىز بەن مادەني مۇرامىزعا ارقا سۇيەۋىمىز قاجەت. بىرنەشە كۇننەن كەيىن ءبارىمىز ءبىر ەل بولىپ «ۇلتتىق دومبىرا كۇنىن» اتاپ وتەمىز. بۇل - بولمىسىمىزدى ايشىقتايتىن، جۇرتىمىزدىڭ، اسىرەسە، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ رۋحىن كوتەرەتىن ايرىقشا مەرەكە. كورنەكتى اقىن قادىر مىرزا ءالىنىڭ «ناعىز قازاق - دومبىرا» دەپ جىرلاۋى تەگىن ەمەس. راسىندا، دومبىرانى ۇلىقتاۋ ارقىلى ءبىز ءتول ونەرىمىزدى تورگە وزدىرامىز. دومبىرا قاستەرلى قۇندىلىعىمىز رەتىندە ۇلتىمىزدى الەمگە تانىتاتىن بىرەگەي برەندكە اينالۋى كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇل تۇرعىدا پرەزيدەنت مەملەكەت رۋحانيات سالاسىن دامىتۋعا ءاردايىم باسا نازار اۋدارىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل تاعىلىمدى ىسكە دەپۋتاتتار كورپۋسى - سىزدەر دە زور ۇلەس قوستىڭىزدار. ارينە، سىزدەر اتقارعان اۋقىمدى جۇمىستىڭ ءمان-ماڭىزىن ءبىر عانا جيىننىڭ اياسىندا جەتكىزۋ مۇمكىن ەمەس، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.