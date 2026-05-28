موبيلدى اۋدارىمدارى سالىق ورگانىنىڭ نازارىنا ىلىنگەندەرگە 30 كۇن بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قارجى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرجان ءبىرجانوۆ سەنات وتىرىسىنىڭ الدىندا موبيلدى اۋدارىمداردى تەكسەرۋ جۇمىستارى قاي ساتىعا جەتكەنىن ايتتى.
- جۇمىس ءجۇرىپ جاتىر. بۇكىل ساناتتار بويىنشا حابارلاما جىبەرىپ جاتىرمىز. ول جەردە 30 كۇن مەرزىم بار. سالىق تولەۋشىلەردىڭ رەاكسياسىن سول 30 كۇننەن كەيىن كورەمىز. حابارلامادا كورسەتىلگەن ەسكەرتپەلەردى ورىنداۋعا 30 كۇن ۋاقىت بەرەمىز. سول 30 كۇننىڭ ىشىندە نە دەكلاراتسيا تاپسىرادى، نە جازباشا تۇسىندىرمە بەرەدى. ايىپپۇل نەمەسە بانك شوتتارىن جابۋ سياقتى شارالار قابىلداعالى وتىرعان جوقپىز، - دەدى ەرجان ءبىرجانوۆ.
بۇعان دەيىن سالىق ورگاندارىنان موبيلدى اۋدارىمعا بايلانىستى حابارلاما كىمدەرگە كەلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.