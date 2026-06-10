موبيلدى اۋدارىم: قارجى ءمينيسترى حابارلاما العان ادامدار سانىن اتادى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا موبيلدى اۋدارىمدارعا تۇسىنىكتەمە بەرۋ قاجەتتىگى تۋرالى حابارلامالاردى شامامەن 115 مىڭ سالىق تولەۋشى الدى. بۇل تۋرالى قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنە ترانزاكسيا دەرەكتەرىن 10 بانك ۇسىندى.
- ناتيجەسىندە 114-115 مىڭ ادام ءۇش اي ىشىندە جالپى سوماسى 1 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن 100 دەن استام اۋدارىم جاساعان. بۇل 115 مىڭ ادامعا قاتىستى جالپى سوما 1 تريلليون تەڭگەدەن ءسال اسادى، - دەدى مينيستر ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن.
ەڭ كوپ كۇدىك تۋعىزعان اۋدارىمدار جەكە تۇلعالارعا قاتىستى. ناقتى ايتقاندا، شامامەن 67 مىڭ ادام 670 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە وپەراتسيالاردى جۇزەگە اسىرعان.
سونىمەن قاتار حابارلامالار شامامەن 7800 رەزيدەنت ەمەس تۇلعالارعا دا جىبەرىلدى. وسىعان بايلانىستى قارجى مينيسترلىگى شەكارادا باقىلاۋدى كۇشەيىتپەك. ءمادي تاكيەۆتىڭ ايتۋىنشا، شەكارا قىزمەتكەرلەرى شەتەلدىكتەردى ەلدەن شىعۋ كەزىندە قازاقستانداعى قاراجاتتىڭ شىعۋ كوزدەرى مەن اۋدارىمدارى تۋرالى قوسىمشا سۇرايتىن بولادى.
ەڭ از حابارلاما جەكە كاسىپكەرلەرگە، 200 ميلليارد تەڭگە سوماسىنا بەرىلگەن.
- بارلىق سالىق تولەۋشىلەرگە حابارلامالار جىبەرىلدى. ماقسات جازالاۋ ەمەس، تەك ولاردان مۇنىڭ قالاي بولعانىن تۇسىندىرۋلەرى. كوپ جاعدايدا حابارلامالار تاكسي قىزمەتىن كورسەتەتىن جەكە تۇلعالارعا جانە كۋرەرلەرگە قاتىستى بولدى. ولار كەلىپ، راسىندا تاكسيدە جۇمىس ىستەگەندەرىن، بىلمەگەندەرىن ايتىپ جاتىر، - دەپ ءتۇسىندىردى مينيستر.
بۇعان دەيىن قارجى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرجان ءبىرجانوۆ موبيلدى اۋدارىمداردى تەكسەرۋ جۇمىستارى قاي ساتىعا جەتكەنىن ايتقان ەدى.