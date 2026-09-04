WBO ءالىمحان ۇلى مەن شيراز جەكپە-جەگىنە قاتىستى جاڭا شەشىم شىعاردى
استانا. INFORMSPORTS - دۇنيەجۇزىلىك بوكس ۇيىمى (WBO) قازاقستاندىق جانىبەك ءالىمحان ۇلى مەن بريتاندىق حامزا شيراز اراسىنداعى چەمپيوندىق جەكپە-جەك بويىنشا كەلىسسوزدەر مەرزىمىن رەسمي تۇردە ۇزارتتى.
WBO مالىمەتىنشە، Top Rank جانە Queensberry Promotions پروموۋتەرلىك كومپانيالارى كەلىسسوزدەردى جالعاستىرۋ جانە جەكپە-جەك شارتتارىن تولىق كەلىسۋ ءۇشىن ۇيىمنان قوسىمشا ءبىر اپتا ۋاقىت سۇراعان.
WBO تاراپتاردىڭ ءوتىنىشىن قاناعاتتاندىرىپ، 2026-جىلعى 10-قىركۇيەك، بەيسەنبى كۇنى ساعات 17:00 گە دەيىن (AST) كەلىسىمگە كەلۋگە مۇمكىندىك بەردى.
ەگەر وسى مەرزىمگە دەيىن تاراپتار ورتاق مامىلەگە كەلىپ، كەلىسىمدى WBO- عا ۇسىنباسا، ۇيىمنىڭ چەمپيوندىق كوميتەتى پروموۋتەرلىك ساۋدا (purse bid) وتكىزۋگە نۇسقاۋ بەرەدى.
اڭگىمە ەكىنشى ورتا سالماقتاعى WBO الەم چەمپيونى اتاعى ءۇشىن وتەتىن جەكپە-جەك تۋرالى بولىپ وتىر.
14-تامىزدا WBO جانىبەك ءالىمحان ۇلىن حامزا شيرازعا مىندەتتى ۇمىتكەر رەتىندە رەسمي تۇردە بەكىتتى. وسىدان كەيىن بوكسشىلاردىڭ كوماندالارىنا جەكپە-جەكتى ۇيىمداستىرۋ جانە ونىڭ شارتتارىن كەلىسۋ ءۇشىن بەلگىلەنگەن مەرزىم بەرىلدى.
ەسكە سالايىق، 21-شىلدەدە جانىبەك ءالىمحان ۇلى ەكىنشى ورتا سالماققا اۋىساتىنىن رەسمي تۇردە جاريالادى. وسىعان بايلانىستى قازاقستاندىق بوكسشى ورتا سالماقتاعى WBO الەم چەمپيونى اتاعىنان ءوز ەركىمەن باس تارتقان بولاتىن.
ەندى ءالىمحان ۇلى جاڭا سالماق دارەجەسىندە الەم چەمپيونى اتانۋعا مۇمكىندىك الىپ وتىر. ونىڭ جولىنداعى باستى قارسىلاس - WBO بەلبەۋىنىڭ يەگەرى حامزا شيراز.
ەگەر ەكى تاراپ 10-قىركۇيەككە دەيىن كەلىسىمگە كەلە الماسا، جەكپە-جەكتى وتكىزۋ قۇقىعى پروموۋتەرلىك ساۋدا ارقىلى انىقتالادى.