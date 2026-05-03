نوبەل سىيلىعىنىڭ يەگەرى موحاممادي تۇرمەدەن اۋرۋحاناعا اۋىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىن العان يراندىق قۇقىق قورعاۋشى نارگيز موحاممادي دەنساۋلىعى كۇرت ناشارلاعان سوڭ تۇرمەدەن اۋرۋحاناعا اۋىستىرىلدى، دەپ حابارلايدى DW.
يران بيلىگى قۇقىق قورعاۋشى نارگيز موحامماديدىڭ جاعدايى تەز ناشارلاعاندىقتان تۇرمەدەن مەديتسينالىق مەكەمەگە اۋىستىردى. نارگيز موحاممادي قورىنىڭ حابارلاۋىنشا، ونىڭ دەنساۋلىعىنا قاۋىپ ءتونىپ تۇر.
دەرەككوزدەر موحاممادي زاندجان قالاسىنداعى تۇرمەدە ەكى رەت ەسىنەن تانىپ، ناۋرىز ايىنىڭ سوڭىندا جۇرەك تالماسىنا ۇشىراعانىن جازعان.
ول جۋىردا عانا ۇنەمى كەۋدە تۇسىندا اۋىرسىنۋ بارىن ايتىپ، قان قىسىمىنىڭ جوعارىلاۋىنا شاعىمدانعان. سونىمەن قاتار قىسقا ۋاقىت ىشىندە ايتارلىقتاي سالماق جوعالتقان - شامامەن 20 كەلى. مەديتسينالىق تەكسەرۋ كەزىندە دارىگەرلەر وعان جۇرۋگە كومەكتەسۋگە ءماجبۇر بولدى
نارگيز موحاممادي 12-جەلتوقساندا قاماۋعا الىنعاننان كەيىن «جۇيەلى تۇردە مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلمەۋىنە» بايلانىستى 140 كۇن وتكەن سوڭ عانا اۋرۋحاناعا اۋىستىرىلعان.
ول 25 جىلدان استام ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ سالاسىنداعى قىزمەتى ءۇشىن يران بيلىگى تاراپىنان قۋدالاۋعا ۇشىراعان. بۇعان دەيىن بىرنەشە رەت باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان، ال بيىلعى جىلدىڭ باسىندا سوت ونى قوسىمشا 7 جىلعا سوتتادى.
قۇقىق قورعاۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، ول قاماۋعا الىنۋ كەزىندە جانە تۇرمەدە بولعان ۋاقىتتا قاتىگەز قارىم-قاتىناسقا تاپ بولعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، نارگيز موحاممادي بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىن 31 جىلعا سوتتالىپ، تۇرمەدە وتىرعان كەزىندە الدى.
ايەلدەر قۇقىعى ءۇشىن جانە رەپرەسسياعا قارسى كۇرەسىمەن تانىمال نارگيز موحاممادي بىلتىر جىل سوڭىندا 14-مارتە قاماۋعا الىنعان بولاتىن. ول بيىل اقپان ايىندا 7 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.