وباما كەزەڭىندەگى اق ءۇيدىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى اككاۋنتى بۇزىلدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش-تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى باراك وباما اكىمشىلىگى كەزىندە پايدالانىلعان اق ءۇيدىڭ Instagram جەلىسىندەگى رەسمي اككاۋنتى بۇزىلعانى بەلگىلى بولدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
TMZ باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان اككاۋنتتاعى سوڭعى جاريالانىم 2017 -جىلى جاريالانعان. سودان بەرى جاڭارتىلماعان پاراقشا بەلگىسىز تۇلعالاردىڭ قولىنا ءوتىپ، وندا بىرنەشە جازبا جاريالانعان كورىنەدى.
حابارلامادا جاريالانعان جازبالاردىڭ بىرىندە اق ءۇيدىڭ شييتتەردىڭ باقىلاۋىندا ەكەنى تۋرالى مالىمدەمەلەر بولعانى ايتىلعان. سونىمەن قاتار اككاۋنتتى بۇزعاندار Instagram Stories بولىمىندە دە ءتۇرلى ماتەريالدار جاريالاعان.
جاريالانعان سۋرەتتەردىڭ بىرىندە 2020-جىلعى 3-قاڭتاردا باعداد ماڭىندا امەريكالىق ۇشقىشسىز اپپاراتتىڭ سوققىسىنان قازا تاپقان يراندىق گەنەرال، كاسەم سۇلەيمانينىڭ فوتوسى قولدانىلعان.
Instagram الەۋمەتتىك جەلىسىنىڭ يەسى Meta وكىلى اككاۋنتتىڭ بۇزىلعانىن راستادى. كومپانيا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، اككاۋنت قايتا قورعالىپ، رۇقساتسىز جاريالانعان بارلىق كونتەنت وشىرىلگەن.
قازىرگى ۋاقىتتا اككاۋنتتى كىمنىڭ بۇزعانى بەلگىسىز.
بۇدان بۇرىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇرىنعى پرەزيدەنت باراك وبامانى 2016 -جىلعى پرەزيدەنتتىك سايلاۋدا الاياقتىق جاسادى دەپ ايىپتادى.
ءوز كەزەگىندە وباما ترامپتىڭ مەملەكەتكە وپاسىزدىق جاسادى دەگەن مالىمدەمەسىن جوققا شىعاردى.
ترامپ اق ۇيدەن وباما مەن بۋشتاردىڭ پورترەتتەرىن كوزدەن تاسا جەرگە اۋىستىرعانى بەلگىلى بولدى.