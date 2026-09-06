وڭاي جولمەن قۇجات الماق بولعان اقمولالىق 168 مىڭ تەڭگەسىنەن ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ تۇرعىنى مىندەتتى راسىمدەردى اينالىپ ءوتىپ، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الماق بولعان. الايدا اقىرىندا اقشاسىنان ايىرىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، وڭىردە جۇرگىزۋشى كۋالىگىن زاڭسىز الۋعا كومەكتەسەمىن دەگەن جەلەۋمەن جاسالعان الاياقتىق دەرەگى تەرگەلىپ جاتىر.
وسىنداي سحەمانىڭ كەزەكتى قۇربانى استراحان اۋدانى جالتىر اۋىلىنىڭ 26 جاستاعى تۇرعىنى بولدى. بيىل ساۋىردە ول جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋعا كومەكتەسۋ جونىندە شالا تانىس ەر اداممەن كەلىسەدى. «قىزمەتى» ءۇشىن وعان شامامەن 168 مىڭ تەڭگە بەرگەن.
الايدا بىرنەشە اي وتسە دە، اقمولالىق تۇرعىن جۇرگىزۋشى كۋالىگىن دە، اقشاسىن دا الا الماعان. وسىدان كەيىن ول پوليتسياعا جۇگىنگەن.
اتالعان دەرەك بويىنشا الاياقتىق بەلگىلەرىمەن سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، ارىزدانۋشىنىڭ ءوزىنىڭ ارەكەتىنەن دە زاڭ بۇزۋشىلىق بەلگىلەرى انىقتالۋى مۇمكىن.
تەرگەۋ بارىسىندا اقشانىڭ قانداي ماقساتپەن جانە قانداي جاعدايدا بەرىلگەنى قوسا تەكسەرىلىپ، ناتيجەسىندە ءتيىستى قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى.
پوليتسيا جۇرگىزۋشى كۋالىگىن زاڭدى تۇردە تەك بەلگىلەنگەن راسىمدەردەن ءوتىپ، قاجەتتى ەمتيحانداردى ءساتتى تاپسىرعاننان كەيىن عانا الۋعا بولاتىنىن ەسكە سالدى.
- اقشاعا «ماسەلەنى شەشىپ بەرۋ»، ەمتيحانسىز جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الىپ بەرۋ نەمەسە ونى بەلگىلەنگەن ءتارتىپتى اينالىپ ءوتىپ راسىمدەۋ تۋرالى ۇسىنىستار كۇدىك تۋدىرۋى كەرەك. ۋاقىت ۇنەمدەۋگە نەمەسە ەمتيحاننان جالتارۋعا ۇمتىلۋ اقشادان ايىرىلىپ قانا قويماي، ءوزىنىڭ زاڭعا قايشى ارەكەتى ءۇشىن جاۋاپ بەرۋگە اكەلۋى مۇمكىن،-دەپ ەسكەرتتى پوليتسيا.
ايتا كەتەيىك، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الماق بولعان ەر ادام الاياققا 6,6 ميلليون تەڭگە بەرگەن.