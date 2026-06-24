ومان ورمۋز بۇعازىندا ۋاقىتشا ءدالىز اشتى
استانا. KAZINFORM - ومان حالىقارالىق تەڭىز ۇيىمىمەن (IMO) ۇيلەستىرە وتىرىپ، ورمۋز بۇعازى ارقىلى ۋاقىتشا تەڭىز ءدالىزىن قۇرعانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Gulf News.
ۋاقىتشا دالىزگە IMO جانە ومان بيلىگى جاريالاعان كوورديناتتار بويىنشا بارلىق كەمە كىرە الادى.
ومان بۇل شەشىم بۇعازدىڭ حالىقارالىق ساۋدا، جاھاندىق ەنەرگەتيكالىق اعىندار جانە جالپى ەكونوميكا ءۇشىن ماڭىزدىلىعىن مويىنداۋ ماقساتىندا قابىلدانعانىن مالىمدەدى.
مالىمدەمەگە سايكەس، بۇل باستاما جاقىندا جاسالعان ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەر مەن ا ق ش جانە يران اراسىنداعى قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەرگە سايكەس كەلەدى.
مالىمدەمەدە سونداي-اق سۇلتاناتتىڭ حالىقارالىق قۇقىق پەن تەڭىز قۇقىعىنا بەرىلگەندىگى راستالدى. بۇل بۇعاز ارقىلى ترانزيتتىك الىمدارسىز ءجۇزۋ ەركىندىگىنە كەپىلدىك بەرەدى.
ومان ۋاقىتشا باعىتتىڭ بارلىق كەمە ءۇشىن قولجەتىمدى بولۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە وسى ستراتەگيالىق ماڭىزدى سۋ جولى ارقىلى قاۋىپسىز جانە رەتتەلگەن ترانزيتتى قولداۋ ءۇشىن IMO- مەن ۇيلەستىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، يران بۇعان دەيىن ورمۋز بۇعازىندا قاقتىعىس بولدىرماۋ ءۇشىن بايلانىس ارناسىن قۇرۋعا كەلىسكەن بولاتىن.