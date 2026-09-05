مو يان استانانى «ورتالىق ازيانىڭ مەرۋەرتى» دەپ اتادى
استانا. KAZINFORM - نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى، قىتاي جازۋشىسى مو يان ماۋسىم ايىندا قازاقستانعا شىعارماشىلىق ساپارمەن كەلىپ قايتقان ەدى.
كەشە قىتايلىق TideNews پلاتفورماسى جازۋشىنىڭ استانا ساپارىندا تۇسىرگەن فوتوسۋرەتتەرى مەن سوڭعى كالليگرافيالىق تۋىندىلارىن جاريالادى.
بەلگىلى بولعانداي، مو ياننىڭ قازاقستانعا ساپارى قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ رەسمي شاقىرۋىمەن «قازاقستان-قىتاي مادەنيەت جىلى» باستاماسىنىڭ اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان ادەبي-مادەني ءىس-شارالاردىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە ىسكە اسىرىلعان.
جازۋشىنىڭ ساپار كەزىندە تۇسىرگەن فوتوسۋرەتتەرى، ساپاردان كەيىن استانا مەن قازاق ءسوز ونەرىنىڭ قۇرمەتىنە ارناعان كالليگرافيالىق تۋىندىلارى 4-قىركۇيەكتە TideNews اقپاراتتىق پلاتفورماسىندا «ياوبيان» ايدارىمەن جاريالاندى. بۇل ايدار - جازۋشى مو يان مەن كالليگراف ۆان چجەن بىرلەسىپ جۇرگىزەتىن ونەر جوباسىنىڭ ارنايى پاراقشاسى. وندا نەگىزىنەن جەكە شىعارماشىلىق ساپارلار مەن ونەر تۋىندىلارى تۋرالى جازبالار جاريالانادى.
استاناعا ساپارى كەزىندە مو يان قالانىڭ ءبىرقاتار كورىكتى جەرىن سۋرەتكە تۇسىرگەن. وسى رەتتە بايتەرەك، NURBANK جانە «نۇر-الەم» بولاشاق مۋزەيى قىتايلىق جازۋشىنىڭ كامەراسىنا ىلىنگەن.
جازۋشى باس شاھارعا ارناپ قىتاي يەروگليفتەرىمەن «استانا - ورتالىق ازيانىڭ مەرۋەرتى» دەپ جازىلعان كالليگرافيالىق تۋىندى جاساعان. قولجازباعا «قىجىل جىلقى جىلىنىڭ بەسىنشى ايى، قازاقستاننىڭ جاڭا بايتاعى استاناعا ساپار» دەگەن تۇسىنىكتەمە جازىپ، قولىن قويعان.
بەلگىلى بولعانداي، مو يان وسى ساپارىندا قىتايلىق جەتى بۋىندى كلاسسيكالىق ولەڭ ۇلگىسىمەن «جاڭا استانا - تەرىسكەي ايماق» اتتى ولەڭ جازعان.
ولەڭدە ارقا توسىندەگى استانانىڭ ەلوردا رەتىندە قالىپتاسۋى مەن قالانىڭ قارقىندى دامۋى سۋرەتتەلەدى:
مو ياننىڭ بۇل ولەڭى رەسمي كەزدەسۋ ورايىندا تۋعان جاي ارناۋ ەمەس، استانانىڭ ساۋلەتى مەن ارقانىڭ كەلبەتىنە كوزى تويعان قالامگەردىڭ جۇرەگىن جارىپ شىققان شىنايى ىقىلاسىنىڭ كۋاسى.
استانادا وتكەن كەزدەسۋدە، مو يان «قازاق ادەبيەتىن جەتكىلىكتى دەڭگەيدە وقىماعانىم ءۇشىن كەشىرىم سۇرايمىن. وعان سەبەپتەر دە بار. ويتكەنى، قىتاي تىلىنە اۋدارىلعان قازاق ادەبيەتى ۇلگىلەرى وتە از. وسى ساپاردان قايتقاننان كەيىن، قازاق جازۋشىلارىنىڭ قىتاي تىلىنە اۋدارىلعان شىعارمالارىن ىزدەپ تاۋىپ، تانىسامىن» دەگەن ەدى.
نوبەلدىڭ يەگەرى ۋادەسىندە تۇرعان سياقتى، وسى رەتتە قىتايلىق جازۋشى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ «دۇنيە - ۇلكەن كول، زامان - سوققان جەل. الدىڭعى تولقىن - اعالار، ارتقى تولقىن - ىنىلەر» جانە «اركىمدى زامان سۇيرەمەك، زاماندى قاي جان بيلەمەك؟ زاماندى جامان كۇيلەمەك، زامانا ونى يلەمەك» دەگەن ولەڭ جولدارىنىڭ قىتايشا اۋدارماسىن وقىرماندارىنا كالليگرافيا رەتىندە ۇسىنادى.
سونداي-اق، مو يان قازاقتىڭ «ەردىڭ كوركى - پىراق، كولدىڭ كوركى - قۇراق» دەگەن ماقالىنىڭ قىتايشا نۇسقاسىن دا كوركەم كالليگرافياعا تۇسىرگەن. تۋىندىعا «قىزىل جىلقى جىلىنىڭ جەتىنشى ايىنىڭ جەتىنشى كۇنى» دەپ قول قويعان، بۇل 2026 -جىلعى 20-تامىزعا سايكەس كەلەدى.
دەمەك، قىتايلىق جازۋشى استانا ساپارىنان العان اسەرىنەن كوپكە دەيىن ايىعا الماي جۇرگەن سەكىلدى.
جازۋشىنىڭ استاناعا ارنالعان ولەڭى مەن حۇسنيحاتى جانە اباي شىعارمالارىن قولىمەن كوشىرىپ، كوپكە ۇسىنۋى قازاق-قىتاي حالىقتارى اراسىنداعى مادەني جانە ادەبي بايلانىستاردى نىعايتىپ، ءوزارا تۇسىنىستىكتى تەرەڭدەتە تۇسەرى داۋسىز.
شينحۋا اگەنتتىگىنە بەرگەن جازباشا سۇحباتىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەن قىتايدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى شىن مانىندە جان-جاقتى سيپات الىپ وتىرعانىن ايتقان بولاتىن.
ەرلان مازان