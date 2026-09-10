ون مىڭنان استام ادام كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ، باس پروكۋراتۋرانىڭ جانە ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىن ينتەگراتسيالاۋ كولىك قۇرالىن باسقارۋعا مەديتسينالىق قارسى كورسەتىلىمدەرى بار ازاماتتاردى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
دەرەكتەر الماسۋدى سيفرلاندىرۋدىڭ ناتيجەسىندە 10 مىڭنان استام ادامنىڭ جۇرگىزۋشى كۋالىگىن قولدانۋى توقتاتىلدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ديناميكالىق مەديتسينالىق باقىلاۋدا تۇرعان جانە كولىك قۇرالىن باسقارۋعا مەديتسينالىق قارسى كورسەتىلىمدەرى بار ازاماتتار تۋرالى مالىمەتتەردى ۇسىنادى.
«بۇل جۇمىس ءارى قاراي دا جالعاسىن تابادى. كولىك قۇرالىن باسقارۋعا بولمايتىن اۋرۋلار تىزبەسى نوزولوگيانىڭ سەگىز ءتۇرىن قامتيدى»، - دەدى دەنساۋلىق ساقتاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى ەربول وسپانوۆ.
سونداي-اق جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ كەزىندە مەديتسينالىق كۋالاندىرۋ پروتسەسى دە سيفرلاندىرىلدى. مەديتسينالىق انىقتاما ەلەكتروندىق فورماتقا كوشىرىلىپ، مەديتسينالىق كوميسسيا قورىتىندىلارى اقپاراتتىق جۇيەلەردە كورسەتىلەدى.