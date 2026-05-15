ون سەكۋندتا ون قابات: ەلوردالىق قۇتقارۋشىلارعا جاڭا ءورت ءسوندىرۋ تەحنيكاسى بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا ءورت سوندىرۋشىلەرگە تۇركيادا جاسالعان جاڭا اۆتوساتىلار بەرىلدى، دەپ حابارلايدى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى.
استانادا № 7-مامانداندىرىلعان ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ بازاسىندا ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتىنىڭ بولىمشەلەرىنە جاڭا ال-55 جانە ال-60 اۆتوساتىلارىن تابىستاۋ ءراسىمى ءوتتى. تەحنيكانىڭ كىلتتەرىن توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى گەنەرال-لەيتەنانت شىڭعىس ءارىنوۆ تابىس ەتتى.
تۇركيادا قۇراستىرىلعان جاڭا اۆتوساتىلار بۇعان دەيىن ەلوردالىق گارنيزوندا قولدانىلماعان جانە تەحنيكالىق سيپاتتامالارى جاعىنان ەلىمىزدە بالاماسى جوق. ت ج م باسشىسى تەحنيكالاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ قولداۋىمەن ازاماتتىق قورعاۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋ اياسىندا جەتكىزىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
تەحنيكانى پايدالانۋعا بەرەر الدىندا ەلوردادا تۇركيالىق مامانداردىڭ قاتىسۋىمەن جەكە قۇرامعا وقىتۋ وتكىزىلدى. پراكتيكالىق ساباقتار بولىمشەلەردىڭ بيىك نىسانداردا جۇمىس ىستەۋ كەزىندە جاڭا تەحنيكانى ءتيىمدى قولدانۋعا دايىندىعىن قامتاماسىز ەتتى. بيىك عيماراتتار قارقىندى سالىنىپ جاتقان مەگاپوليس ءۇشىن مۇنداي تەحنيكانىڭ ماڭىزى زور.
- اۆتوساتىلار شامامەن 10 سەكۋند ىشىندە ون قاباتتى عيمارات دەڭگەيىنە كوتەرىلۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، ادامداردى جەدەل ەۆاكۋاتسيالاۋدى جانە ءورت ءسوندىرۋ قۇرالدارىن جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتەدى. ول توتەنشە جاعدايلارعا دەن قويۋ تيىمدىلىگىن جانە تۇرعىنداردىڭ ءورت قاۋىپسىزدىگى دەڭگەيىن ارتتىرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
