«ون ەكى جىل بۇرىن» - يلون ماسك ج ي قاۋپىن الدەقاشان ەسكەرتكەنىن ەسكە سالدى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق كاسىپكەر يلون ماسك جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قۋاتتىراق مودەلدەرىن ازىرلەۋدى باياۋلاتۋ تۋرالى ۇسىنىستى قولداپ، وسىدان 12 جىل بۇرىن جاساعان ەسكەرتۋىن ەسكە سالدى.
Anthropic كومپانياسىنىڭ باسشىسى داريو امودەي بۇعان دەيىن قاۋىپسىزدىككە تونەتىن ىقتيمال قاتەرلەرگە بايلانىستى جاساندى ينتەللەكتتى دامىتۋدى ۋاقىتشا باياۋلاتۋعا شاقىرعان ەدى. ماسك بۇل ۇسىنىستى قولدادى.
كاسىپكەر 2014-جىلعى ءوز جازباسىنا جاۋاپ رەتىندە «ون ەكى جىل بۇرىن» دەپ جازدى. ول سول كەزدە جاساندى ينتەللەكتىنىڭ الەۋەتتى قاۋپى يادرولىق قارۋدان دا جوعارى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەن.
ج ي- ءدىڭ قارقىندى دامۋىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىقتى باسقا ماماندار دا ءبىلدىرىپ وتىر. Anthropic زەرتتەۋشىسى دجەيكوب كوكسون تەحنولوگيالىق جارىس الەمدى «قايتارىمسىز نۇكتەگە» جاقىنداتىپ، 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي اسا قاۋىپتى سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ، وسى سالادان كەتەتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن Anthropic تە جاساندى ينتەللەكت قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىققا بايلانىستى ونى دامىتۋدى ۋاقىتشا باياۋلاتۋعا شاقىرعان ەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، Anthropic زەرتتەۋشىسى دجەيكوب كوكسون ج ي ادامزاتتى جويىپ جىبەرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەنىن جازدىق.