ون ءتورت رەت تۇرمىسقا شىعىپ، ەر ادامداردى الداعان 33 جاستاعى ايەل ۇستالدى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش-تىڭ لاس-ۆەگاس قالاسىنىڭ تۇرعىنى قۇمار ويىنعا تاۋەلدىلىگى ءۇشىن كوپتەگەن ەر اداممەن جالعان نەكەگە تۇرىپ، ولاردى 100 مىڭ دوللاردان استام قارجىعا الداعانىن مويىندادى.
Independent باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، 33 جاستاعى جياين چەن الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى تانىسقان ەر ادامدارمەن نەكەگە وتىرعان. ۇيلەنگەننەن كەيىن ول قىتايداعى اۋىر ناۋقاس تۋىستارىنا كومەكتەسۋ قاجەت ەكەنىن ايتىپ، ولاردان اقشا سۇراعان. قاراجاتتى العان سوڭ ايەل بايلانىسىن ءۇزىپ وتىرعان.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، كەيبىر ەر ادامدار كەيىن نەكەنى بۇزۋعا ارەكەت جاساعانىمەن، ولاردىڭ ءبىر بولىگى زاڭ جۇزىندە ءالى كۇنگە دەيىن چەنمەن نەكەدە سانالادى.
تەرگەۋ بارىسىندا 2019 -جىلدىڭ ناۋرىزىنان 2024 -جىلدىڭ مامىرىنا دەيىن ايەلدىڭ كلارك وكرۋگىندە جەتى نەكە كۋالىگىن راسىمدەگەنى انىقتالعان.
2024 -جىلى ەكى ايەلمەن قاتار نەكەدە بولۋ جانە الاياقتىق كۇدىگىمەن ۇستالعاننان كەيىن ول كەلۋ تۋرالى مىندەتتەمە الىپ، بوستاندىققا شىققان. الايدا كەيىن ءىزىن سۋىتىپ كەتكەن.
كوپ ۇزاماي چەن لاس-ۆەگاستا قايتا ۇستالدى. تەرگەۋشىلەردىڭ مالىمەتىنشە، ول بۇل جولى ۆيكي ليان دەگەن جالعان ەسىممەن تاعى جەتى ەر اداممەن نەكەگە تۇرعان. وسىلايشا ونىڭ جالعان نەكەلەرىنىڭ جالپى سانى كەمىندە 14 كە جەتكەن.
تەرگەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، جابىرلەنۋشىلەردىڭ ءبىرى ۇيلەنگەننەن كەيىن ايەلگە «ناۋقاس تۋىسىنا كومەك كورسەتۋ» ءۇشىن 23 مىڭ دوللار اۋدارعان. ەكى اپتادان سوڭ چەن ونىمەن بىرگە تۇرعىسى كەلمەيتىنىن ايتىپ، بايلانىسىن ۇزگەن.
تاعى ءبىر ەر ادام ايەلدىڭ ورتاق ءۇي ساتىپ الۋ تۋرالى ۇسىنىسىنا سەنىپ، شامامەن 30 مىڭ دوللار بەرگەن. الايدا كەيىن ول دا ايەلمەن بايلانىسا الماعان.
تەرگەۋ كەزىندە جياين چەن جالعان نەكەلەردى ادەيى لاس-ۆەگاستا راسىمدەگەنىن مويىنداعان. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل قالادا نەكەگە تۇرۋ ءراسىمى وتە وڭاي.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى ءبىر جىلدىڭ وزىندە ايەل لاس-ۆەگاستاعى ايگىلى Wynn كازينوسىندا 300 مىڭ دوللاردان استام قارجىنى قۇمار ويىنعا ۇتىلعان. تەرگەۋشىلەر الاياقتىق جولمەن الىنعان اقشانىڭ تۋىستارىنا ەمەس، تۇگەلگە جۋىق قۇمار ويىندارعا جۇمسالعانىن انىقتادى.
وسى اپتادا جياين چەن ەكى ايەلمەن قاتار نەكەدە بولۋ جانە 100 مىڭ دوللاردان استام قارجىنى الاياقتىق جولمەن يەمدەنۋ فاكتىلەرى بويىنشا كىناسىن تولىق مويىندادى. سوت ۇكىمى 20-تامىزدا شىعارىلادى.