Volkswagen تاريحىنداعى ەڭ ءىرى وزگەرىسكە دايىندالىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - Volkswagen جۇمىسشىلارىن جاپپاي قىسقارتىپ، ارزان مودەل تۇرىنە كوشپەك.
گەرمانيانىڭ Volkswagen كونسەرنى تاريحىنداعى ەڭ اۋقىمدى قايتا قۇرىلىمداۋدى جوسپارلاپ وتىر. Manager Magazin دەرەگىنشە، كومپانيا الەم بويىنشا 100 مىڭعا دەيىن قىزمەتكەرىن قىسقارتۋى مۇمكىن. بۇل بۇرىن جاريالانعان جوسپاردان ەكى ەسە كوپ.
قىسقارتۋ گەرمانياداعى ءوندىرىس ورىندارىنا دا اسەر ەتۋى ىقتيمال. گاننوۆەر، سۆيككاۋ جانە ەمدەن قالالارىنداعى Volkswagen زاۋىتتارى مەن نەككارزۋلمدەگى Audi كاسىپورنى جابىلۋى مۇمكىن. ءوندىرىس قولدانىستاعى مودەلدەردى شىعارۋ اياقتالعاننان كەيىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن توقتاتىلماق.
كونسەرن قۇرىلىمىن دا تۇبەگەيلى وزگەرتۋدى قاراستىرىپ جاتىر. Volkswagen نەگىزگى برەندى مەن اۆتوكومپونەنتتەر وندىرەتىن بولىمشە جەكە كومپانيالارعا اينالۋى مۇمكىن. بۇل بولاشاقتا جەكەلەگەن بيزنەستەردى قور نارىعىنا شىعارۋدى جەڭىلدەتەدى.
نەمىستىڭ Volkswagen اۆتوكونسەرنى درەزدەندەگى زاۋىت ءوندىرىسىن توقتاتۋعا شەشىم قابىلدادى. بۇل كومپانيانىڭ 88 جىلدىق تاريحىندا العاش رەت بولىپ وتىرعان جاعداي.
قىتاي اۆتو ءوندىرىسى كۇشەيىپ كەلەدى
گەرمانيادا كولىك ءوندىرىپ، ونى الەمگە ەكسپورتتاۋعا نەگىزدەلگەن Volkswagen ءنىڭ بۇرىنعى بيزنەس-مودەلى شىعىنى تومەن قىتايلىق اۆتوكومپانيالارمەن باسەكەدە السىرەپ بارادى.
كومپانيا وكىلدەرى ناقتى جوسپارعا تۇسىنىكتەمە بەرمەدى. دەگەنمەن Volkswagen بۇرىنعى بيزنەس-مودەلدىڭ ەندى بارلىق برەند ءۇشىن ءتيىمدى جۇمىس ىستەمەيتىنىن مويىندادى.
مۇنداي قادامعا كومپانيانىڭ قارجىلىق جاعدايى سەبەپ بولىپ وتىر. 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا Volkswagen ءنىڭ تازا پايداسى %28 عا تومەندەپ، 1,56 ميلليارد ەۋرونى قۇرادى. قىتايداعى ساتىلىم %20 عا ازايعان. بۇعان قوسا، ا ق ش ەنگىزگەن تاريفتەر كونتسەرنگە جىلىنا شامامەن 4 ميلليارد ەۋرو شىعىن اكەلۋى مۇمكىن.
نۇرسۇلتان ەربولات ۇلى
kz.kursiv