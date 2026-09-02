Volkswagen گەرمانياداعى ءتورت زاۋىتىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن جاباتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيانىڭ Volkswagen اۆتوكونتسەرنى قاتاڭ ۇنەمدەۋ شارالارى اياسىندا ەلدەگى ءتورت زاۋىتتا ءوندىرىستى توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، دەپ حابارلايدى WirtschaftsWoche جۋرنالى.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، ەمدەن مەن سۆيككاۋداعى اۆتوموبيل ءوندىرىسى 2031 -جىلى، گاننوۆەردە - 2032-جىلى، ال نەككارزۋلمدە - 2034-جىلى توقتاتىلۋى ءتيىس.
WirtschaftsWoche قولىنا تۇسكەن «2026-جىلعى 3-4-قىركۇيەكتەگى باقىلاۋ كەڭەسىنىڭ تۇجىرىمدامالىق شەشىمى تۋرالى ەسەپ» وسى اپتانىڭ سوڭىندا باقىلاۋشى ورگان قابىلدايتىن تۇپكىلىكتى شەشىمگە نەگىز بولماق. قۇجاتتا Volkswagen تاپ بولعان كۇردەلى جاعداي سيپاتتالعان.
- قولدانىستاعى بيزنەس-مودەلدەر مەن قۇرىلىمدار Volkswagen كونسەرنىنىڭ ۇزاقمەرزىمدى باسەكەگە قابىلەتتىلىگى مەن تابىستىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ەندى جەتكىلىكسىز،-دەلىنگەن قۇجاتتا.
سونداي-اق Volkswagen AG رەيتينگىن جانە كاپيتال تارتۋ مەن قايتا قارجىلاندىرۋعا بايلانىستى شىعىنداردى تۇراقتاندىرۋ قاجەتتىگى ايتىلعان. وسىعان بايلانىستى كونتسەرن باسقارماسى باقىلاۋ كەڭەسىنە اۋقىمدى ءارى تۇبەگەيلى قايتا قۇرىلىمداۋ جوسپارىن بەكىتۋدى ۇسىنباق.
ءوندىرىستى شىعىنى تومەن چەحيا، سلوۆاكيا جانە پولشاداعى كاسىپورىندارعا كوشىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
باسىلىم مالىمەتىنشە، گەرمانياداعى زاۋىتتار 2027-جىلدىڭ جازىنا دەيىن ءبىر اۆتوموبيل وندىرۋگە كەتەتىن شىعىندى قازىرگى 6490 ەۋرودان ەۋروپاداعى ورتاشا 2832 ەۋروعا دەيىن تومەندەتە السا، جابىلماۋى مۇمكىن. الايدا ساراپشىلار مۇنداي كورسەتكىشكە قول جەتكىزۋدى شىندىققا جاناسپايدى دەپ ەسەپتەيدى.
بۇعان دەيىن Volkswagen باسشىسى وليۆەر بليۋمە قاتاڭ ۇنەمدەۋ شارالارى اياسىندا كونسەرن باسشىلىق قىزمەتتەردىڭ تورتتەن ءبىرىن قىسقارتۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەگەن. كوكتەمدە ول جاڭا ستراتەگيا ازىرلەنىپ جاتقانىن جانە شىعىنداردى ازايتۋ ساياساتى ايتارلىقتاي كۇشەيتىلەتىنىن ايتقان.
سودان بەرى ونداعان مىڭ جۇمىس ورنى مەن ءتورت زاۋىتتىڭ بولاشاعى تالقىلانىپ كەلەدى. بليۋمە بۇعان دەيىن ايتىلعان 50 مىڭ قىزمەتكەردى قىسقارتۋ كورسەتكىشىن «ماقسات» ەمەس، شىعىنداردى وڭتايلاندىرۋدان تۋىندايتىن «تەوريالىق ەسەپتىك كورسەتكىش» دەپ اتادى. ونىڭ شامامەن جارتىسى گەرمانياعا، قالعانى كونسەرننىڭ الەمدەگى 170 كە جۋىق بولىمشەسىنە تيەسىلى بولۋى مۇمكىن.
25-تامىزدا Bild باسىلىمى ۆولفسبۋرگتەگى كونتسەرننىڭ باس زاۋىتىندا وتكەن وندىرىستىك جيىندا قىزمەتكەرلەر وليۆەر بليۋمەنى ىسقىرىپ قارسى العانىن حابارلادى. كەيبىر جۇمىسشىلار كونتسەرن باسشىلىعىنا نارازىلىعىن بىلدىرەتىن پلاكاتتار ۇستاپ شىققان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن Volkswagen باسشىسى الەم بويىنشا 50 مىڭعا دەيىن جۇمىس ورنى قىسقارتىلاتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
ال ونىڭ الدىندا Volkswagen كۇن ەلەكتر ستانتسياسىنا ءبىر وتار قويدى «جۇمىسقا العانى» كوپشىلىكتى تاڭداندىرعان-دى.