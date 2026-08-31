VII دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى 2028-جىلى تاتارستاندا وتەدى
استانا. قازاقپارات - VII دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى 2028-جىلى رەسەيدىڭ تاتارستان رەسپۋبليكاسىندا وتەدى.
بۇل تۋرالى قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ بىشكەكتە ءوتىپ جاتقان VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا مالىمدەدى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلايدى.
سادىر جاپاروۆ ءوز سوزىندە رەسەيدەن 2028-جىلى VII دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىن تاتارستاندا وتكىزۋگە دايىن ەكەنى تۋرالى رەسمي حات كەلگەنىن ايتتى.
- بۇل باستاماسى ءۇشىن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير ۆلاديميروۆيچ پۋتينگە العىسىمدى بىلدىرەمىن. قىرعىزستان بۇل حالىقارالىق شارانى جوعارى دەڭگەيدە وتكىزۋ ءۇشىن رەسەي تاراپىنا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن، - دەدى قىرعىزستان پرەزيدەنتى.
ەسكە سالايىق، قىرعىزستان استاناسىنداعى جاڭا «بىشكەك ارەنا» ستاديونىندا VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتىپ جاتىر.
وعان قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ باستاعان مەملەكەت باسشىلارى جانە شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن كەلگەن ءبىرقاتار حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرى قاتىسۋدا.
قازاقستاننان 150 دەن استام سپورتشى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا سپورتتىڭ 20 تۇرىنەن باق سىنايدى.