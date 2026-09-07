VI كوشپەندىلەر ويىندارىنداعى مەدال ەسەبى: قازاقستان نە دەيدى؟
استانا. قازاقپارات - VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان 32 التىن، 20 كۇمىس جانە 22 قولا مەدال العانىن حابارلادى. الايدا قىرعىزستان تاراپى ويىنداردا رەسمي مەدالدىق جانە جالپىكوماندالىق ەسەپ جۇرگىزىلمەگەنىن مالىمدەدى.
قازاقستاننىڭ مەدال ەسەبى قالاي جاسالدى؟ بۇل ماسەلەگە ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى مەيرامعازى ساپارعاليەۆ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن. LIVE» باعدارلاماسىندا جاۋاپ بەردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىرعىزستاننىڭ مادەنيەت، اقپارات، سپورت جانە جاستار ساياساتى مينيسترلىگى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى قورىتىندىسىندا مەملەكەتتەر اراسىندا جالپى مەدال رەيتينگى جاسالمايتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن World Nomad Games 2026 ويىندارىنىڭ رەسمي Instagram پاراقشاسىندا قىرعىزستان 30 التىنمەن ءبىرىنشى، قازاقستان 20 التىنمەن ەكىنشى كورسەتىلگەن مەدال ەسەبى جاريالانعان بولاتىن. الايدا كەيىن بۇل جازبا الەۋمەتتىك جەلىدەن ءوشىرىلدى.
مەيرامعازى ساپارعاليەۆتىڭ ايتۋىنشا، كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ باستى ماقساتى - ەلدەردى مەدال ءۇشىن جارىستىرۋ ەمەس، ەتنوسپورتتى دامىتۋ جانە حالىقتار اراسىنداعى مادەني بايلانىستى نىعايتۋ.
- دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىنى كوشپەندىلەردىڭ رۋحىن سەزىندىرەتىن، ءداستۇرى مەن مادەنيەتىن ۇشتاستىراتىن ۇلكەن الاڭعا اينالدى. مۇندا تەك تۇركىتىلدەس حالىقتار عانا ەمەس، مۇحيت اسىپ كەلگەن كوپتەگەن سپورتشى قاتىستى. ولاردىڭ ەلدەرىندە دە كوشپەندىلەر داۋىرىنەن ساقتالعان مۇرالار بار. ولار ءوز داستۇرلەرىن ءبىزدىڭ ويىندارمەن ۇشتاستىرىپ، ورتاق بايلانىستاردى سەزىنۋ باعىتىندا قاتىسىپ جاتىر، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ گەوگرافياسى دا جىل ساناپ كەڭەيىپ كەلەدى. بيىلعى دوداعا 113 ەلدەن 3 مىڭعا جۋىق سپورتشى قاتىستى.
مينيسترلىك وكىلى مەدال ەسەبىنە قاتىستى قازاقستاننىڭ دەرەكتەرى قالاي قالىپتاسقانىن دا ءتۇسىندىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان قۇراماسىنىڭ قورجىنىندا 32 التىن مەدال بار جانە ولاردىڭ بارلىعى جارىستاردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تىركەلىپ، ماراپاتتاۋ راسىمىنەن وتكەن.
- دوستىق جەڭدى دەسەك بولادى. باۋىرلاس ەل بولعاننان كەيىن ءارقايسىسىنىڭ ءوز ورنى بار، ءار مەدالدىڭ وزىندىك ءمانى بار. ءبىراق ءبىزدىڭ ناقتى ەسەبىمىز بويىنشا 32 التىننىڭ بارى بەلگىلى بولدى. ونىڭ بارلىعىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە، مينيسترلىكتىڭ رەسمي سايتىندا جاريالاپ، ناسيحاتتادىق. سوندىقتان 32 التىننىڭ بارى انىق. ونىڭ ىشىندە ءبىر عانا التىن - توپ بايگەدەگى جۇلدە - ەسەپكە الىنعان جوق. سەبەبى ول قويىلىمدىق جارىس بولدى. ال مەدالدىق ەسەپكە كىرەتىن 32 التىن تولىق ناقتىلاندى، - دەدى مەيرامعازى ساپارعاليەۆ.
ول قازاقستان سپورتشىلارىنىڭ جۇلدەلەرى رەسمي ماراپاتتاۋ راسىمدەرى ارقىلى بەكىتىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- 32 التىننىڭ بارلىعى تۇعىردا ماراپاتتالدى، سپورتشىلاردىڭ موينىنا التىن مەدال تاعىلدى. كەيىن قىرعىز تاراپى «بۇل دوستىق ويىنى بولسىن، ءبىر-بىرىمىزبەن التىن ءۇشىن جارىسپايىق، دوستىقپەن سىيلاسايىق» دەگەن ءىلتيپات ءبىلدىردى. ءبىز دە مۇنى ەكى ەل اراسىنداعى، سپورتشىلار اراسىنداعى تاتۋلىق پەن بەرەكە-بىرلىكتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان ۇلكەن يگى شارا دەپ باعالادىق، - دەدى مينيسترلىك وكىلى.
ونىڭ پىكىرىنشە، قازاقستان قۇراماسى كوشپەندىلەر ويىندارىنا قويعان نەگىزگى ماقساتىنا جەتتى. ەل نامىسىن قورعاعان شامامەن 170 سپورتشىنىڭ جارتىسىنا جۋىعى جۇلدەمەن ورالعان.