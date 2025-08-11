ق ز
    U22 ساناتىنداعى ازيا چەمپيوناتى: سانجارالى بەگاليەۆ التىن مەدال يەگەرى اتاندى

    استانا. KAZINFORM - بوكستان بانگكوك قالاسىندا (تايلاند) ءوتىپ جاتقان U22 ساناتىنداعى ازيا چەمپيوناتىندا سانجارالى بەگاليەۆ فينالدىق ايقاستا جەڭىسكە جەتتى.

    Қазақстан ерлер құрамасы Азия чемпионатында екінші алтын медалін жеңіп алды
    Фото: ҰОК

    قازاقستاندىق بوكسشى 80 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا راحماتۋللو بويماتوۆپەن (وزبەكستان) قولعاپ ءتۇيىستىردى. تورەشىلەر جەكپە-جەك اياقتالىسىمەن وتانداسىمىزدىڭ جەڭىسىن تىركەدى.

    ال يليا كالينين (65 كەلىگە دەيىن) جانە نۇربەك مۇرسال (70 كەلىگە دەيىن) فينالدا قارسىلاستارىنا ەسە جىبەرىپ، كۇمىس جۇلدەگە يە بولدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن نۇريسلام قالدىبايەۆ (60 كەلىگە دەيىن) التىن جۇلدەنى قانجىعاسىنا بايلاعانىن جازعان ەدىك.

