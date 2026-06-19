فۋتزالدان قازاقستان قۇراماسى الەم چەمپيوناتى نەگىزگى كەزەڭىندە كىمدەرمەن كەزدەسەدى
استانا. KAZINFORM - فۋتزالدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ 2028-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىندەگى قارسىلاستارى بەلگىلى بولدى.
جەرەبە تارتۋ ءراسىمى UEFA- نىڭ شۆەيتساريانىڭ نون قالاسىنداعى شتاب-پاتەرىندە ءوتتى.
ىرىكتەۋدىڭ نەگىزگى كەزەڭىندە 36 ۇلتتىق قۇراما باق سىنايدى. ولار ءۇش قۇرامادان 12 توپقا ءبولىندى. ماتچتار ۇيدە جانە سىرت الاڭدا وتەدى.
جەرەبە قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان قۇراماسى 6-توپقا ءتۇسىپ، بەلارۋس جانە البانيا قۇرامالارىمەن كەزدەسەدى.
نەگىزگى راۋند ماتچتارى 2026-جىلعى 12-21-قازان، 2-11-قاراشا، 6-9-جەلتوقسان ارالىعىندا جانە 2027-جىلعى 22-اقپان مەن 3-ناۋرىز ارالىعىندا وتەدى.
نەگىزگى كەزەڭنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بارلىق 12 توپتىڭ جەڭىمپازى مەن ەكىنشى ورىن العان ۇزدىك ءتورت قۇراما ەليتالىق راۋندقا تىكەلەي جولداما الادى. ال ەكىنشى ورىن يەلەنگەن قالعان سەگىز كوماندا پلەي-وفف كەزەڭىندە الەم چەمپيوناتىنىڭ كەلەسى ساتىسىنا شىعۋ ءۇشىن كۇرەسىن جالعاستىرادى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن فۋتزالدان قازاقستان قۇراماسى ەكى جولداستىق كەزدەسۋدە ازەربايجاندى جەڭدى.