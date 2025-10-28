ق ز
    13:23, 28 - قازان 2025 | GMT +5

    تەز ۇيىقتاپ كەتۋ ءۇشىن كەشكى اسقا قانداي ونىمدەر قوسۋ كەرەك؟

    سومنولوگ ۆالەريا بونادىكوۆا تەز ۇيىقتاپ كەتۋ ءۇشىن كەشكى اسقا قانداي ونىمدەر قوسۋ كەرەگىن ايتتى، - دەپ حابارلايدى lenta.ru.

    ұйқы
    سۋرەت: istockphoto.com

    مامان ۇيقى گورمونى مەلاتونيننىڭ تۇزىلۋىنە قاتىساتىن امينقىشقىل تريپتوفانعا باي تاعامداردى جەۋدى ۇسىنادى: كۇركەتاۋىق ەتى، بالىق، جۇمىرتقا، ءسۇت، سۇلى جارماسى، تۇتاس ءداندى نان.

    «كۇردەلى كومىرسۋلار تريپتوفاننىڭ جاقسى سىڭۋىنە كومەكتەسەدى»، - دەيدى ول.

    كەشكە ازداعان جاسىل جاپىراقتى كوكونىستەر نە جاڭعاقتار جەۋ پايدالى: ولاردىڭ قۇرامىنداعى ماگنيي مازاسىزدىق پەن بۇلشىقەت كەرنەۋىن تومەندەتەدى. ۇيقىنى جاقسارتاتىن سۋسىندار رەتىندە ءشوپ شايلارىن اتادى: تۇيمەداق، مەليسسا نەمەسە لاۆاندا.

    «مايى از جىلى ءسۇت تە سەروتونين مەن مەلاتونيننىڭ ءتۇزىلۋىن ىنتالاندىرىپ، تەزىرەك ۇيىقتاۋعا كومەكتەسەدى»، - دەپ قوستى بونادىكوۆا.

    ال كوفە، الكوگول، گازدالعان سۋسىندار، قويۋ شاي جانە ەنەرگەتيكتەردەن باس تارتقان دۇرىس: ولار جۇيكە جۇيەسىن قوزدىرىپ، ۇيقى فازالارىن بۇزادى.

    تەگ:
    قوعام دەنساۋلىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
