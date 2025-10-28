تەز ۇيىقتاپ كەتۋ ءۇشىن كەشكى اسقا قانداي ونىمدەر قوسۋ كەرەك؟
سومنولوگ ۆالەريا بونادىكوۆا تەز ۇيىقتاپ كەتۋ ءۇشىن كەشكى اسقا قانداي ونىمدەر قوسۋ كەرەگىن ايتتى، - دەپ حابارلايدى lenta.ru.
مامان ۇيقى گورمونى مەلاتونيننىڭ تۇزىلۋىنە قاتىساتىن امينقىشقىل تريپتوفانعا باي تاعامداردى جەۋدى ۇسىنادى: كۇركەتاۋىق ەتى، بالىق، جۇمىرتقا، ءسۇت، سۇلى جارماسى، تۇتاس ءداندى نان.
«كۇردەلى كومىرسۋلار تريپتوفاننىڭ جاقسى سىڭۋىنە كومەكتەسەدى»، - دەيدى ول.
كەشكە ازداعان جاسىل جاپىراقتى كوكونىستەر نە جاڭعاقتار جەۋ پايدالى: ولاردىڭ قۇرامىنداعى ماگنيي مازاسىزدىق پەن بۇلشىقەت كەرنەۋىن تومەندەتەدى. ۇيقىنى جاقسارتاتىن سۋسىندار رەتىندە ءشوپ شايلارىن اتادى: تۇيمەداق، مەليسسا نەمەسە لاۆاندا.
«مايى از جىلى ءسۇت تە سەروتونين مەن مەلاتونيننىڭ ءتۇزىلۋىن ىنتالاندىرىپ، تەزىرەك ۇيىقتاۋعا كومەكتەسەدى»، - دەپ قوستى بونادىكوۆا.
ال كوفە، الكوگول، گازدالعان سۋسىندار، قويۋ شاي جانە ەنەرگەتيكتەردەن باس تارتقان دۇرىس: ولار جۇيكە جۇيەسىن قوزدىرىپ، ۇيقى فازالارىن بۇزادى.