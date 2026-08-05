تەز قارتايتاتىن 7 تاعام
استانا. KAZINFORM - قارتايۋ - تابيعي قۇبىلىس. الايدا ونىڭ قانشالىقتى جىلدام جۇرەتىنى كوبىنە ءومىر سالتى مەن تاماقتانۋ تارتىبىنە بايلانىستى. كەيبىر تاعامدار اعزانى قورعاپ، جاستىقتى ۇزاق ساقتاۋعا كومەكتەسسە، ەندى ءبىرى قارتايۋدى جەدەلدەتىپ، سوزىلمالى اۋرۋلاردىڭ دامۋ قاۋپىن ارتتىرۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.
1. اق نان مەن كادىمگى ماكارون ونىمدەرى
اق ۇننان دايىندالعان نان، سپاگەتتي جانە ماكاروننىڭ قۇرامىندا قاراپايىم كومىرسۋلار كوپ بولادى. ولار قانداعى قانت دەڭگەيىنىڭ كۇرت كوتەرىلۋىنە ىقپال ەتىپ، اعزاداعى قابىنۋ ۇدەرىستەرىن كۇشەيتۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار مۇنداي ونىمدەردە جاسۇنىق (كلەتچاتكا) از بولعاندىقتان، ادام تەز قايتا اشىعادى.
نەمەن الماستىرعان دۇرىس؟
تۇتاس داننەن جاسالعان ماكارون مەن نان؛ سۋكينيدەن دايىندالعان كوكونىس «سپاگەتتيى»؛ جاسۇنىققا باي ونىمدەر.
2. وڭدەلگەن ەت ونىمدەرى
شۇجىق، سوسيسكا، ۆەتچينا، ىستالعان ەت جانە ءتۇرلى ەت دەليكاتەستەرى تۇزعا، قانىققان مايلارعا جانە دەنساۋلىققا زياندى قوسپالارعا باي. 2024 -جىلى جەتى ەلدە جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋ وڭدەلگەن ەت ونىمدەرىن ازايتىپ، تۇتاس ءداندى تاعامداردى كوبەيتۋ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەتىنىن كورسەتتى.
نەمەن الماستىرعان دۇرىس؟
البىرت، سكۋمبريا، ساردينا سياقتى مايلى بالىقتار؛ تەرىسى الىنعان تاۋىق نەمەسە كۇركەتاۋىق ەتى.
3. قۋىرىلعان تاعامدار
قۋىرىلعان تاعامدار جوعارى تەمپەراتۋرادا دايىندالاتىندىقتان، اعزا جاسۋشالارىن زاقىمدايتىن بوس راديكالداردىڭ تۇزىلۋىنە سەبەپ بولۋى مۇمكىن. مۇنداي تاعامداردىڭ كالورياسى جوعارى، ال ولاردى ءجيى تۇتىنۋ ارتىق سالماققا، قانت ديابەتىنە، جۇرەك-قان تامىرلارى جانە ونكولوگيالىق اۋرۋلارعا شالدىعۋ قاۋپىن ارتتىرادى.
نەمەن الماستىرعان دۇرىس؟
قۋىرىلعان كارتوپتىڭ ورنىنا اەروگريلدە دايىندالعان باتات نەمەسە پاستەرناك تاڭداۋعا بولادى. ولار قىتىرلاق ءارى ءدامدى بولعانىمەن، قۇرامىندا زياندى قوسىلىستار الدەقايدا از بولادى.
4. الكوگول
الكوگولدى ىشىمدىكتەردى تۇراقتى تۇتىنۋ قاتەرلى ىسىك، جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارى، باۋىر اۋرۋلارى جانە ەستە ساقتاۋ قابىلەتىنىڭ بۇزىلۋ قاۋپىن ارتتىرادى. زەرتتەۋلەر الكوگولدى از مولشەردە ءىشۋدىڭ ءوزى قاتەرلى ىسىكتىڭ بىرنەشە ءتۇرىنىڭ دامۋ قاۋپىن جوعارىلاتاتىنىن كورسەتكەن.
نەمەن الماستىرعان دۇرىس؟
كەشكە - تۇيمەداق، جالبىز نەمەسە مەليسسا قوسىلعان ءشوپ شايى؛ كۇندىز - قانتسىز شاي نەمەسە باسقا سەرگىتەتىن تابيعي سۋسىندار.
5. ءتاتتى گازدالعان سۋسىندار
گازدالعان ءتاتتى سۋسىنداردىڭ قۇرامىندا قانت وتە كوپ بولادى. بۇل قانداعى قانت دەڭگەيىنىڭ جوعارىلاۋىنا، سەمىزدىك پەن قانت ديابەتىنىڭ دامۋىنا ىقپال ەتۋى مۇمكىن. عالىمداردىڭ زەرتتەۋلەرىنە سايكەس، مۇنداي سۋسىنداردى ءجيى ءىشۋ قارتايۋ ۇدەرىسىن جەدەلدەتىپ، دەمەنتسيانىڭ دامۋ قاۋپىن دە ارتتىرادى. 0,33 ليترلىك ءبىر بانكا گازدالعان سۋسىننىڭ وزىندە شامامەن 40 گرام قانت بولادى. بۇل ەر ادامدارعا ۇسىنىلاتىن تاۋلىكتىك مولشەردەن دە كوپ، ال ايەلدەر ءۇشىن ودان ەداۋىر جوعارى.
نەمەن الماستىرعان دۇرىس؟
تازا سۋ؛ قانتسىز شاي؛ قانتسىز كوفە؛ جاڭا پىسكەن جيدەكتەر.
6. ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار
ەنەرگەتيكالىق سۋسىنداردىڭ كوپشىلىگىندە قانت پەن كوفەين مولشەرى جوعارى بولادى. كوفەيندى شامادان تىس تۇتىنۋ ۇيقىنىڭ بۇزىلۋىنا، جۇيكە جۇيەسىنە ارتىق جۇكتەمە تۇسۋىنە جانە جۇرەككە سالماقتىڭ ارتۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.
نەمەن الماستىرعان دۇرىس؟
ەگەر ەنەرگيا جەتىسپەسە، الدىمەن ونىڭ سەبەبىن انىقتاعان ءجون. كوپ جاعدايدا دۇرىس ۇيقى، جەتكىلىكتى قوزعالىس، تەڭگەرىمدى تاماقتانۋ جانە اعزانىڭ سۋسىزدانۋىنا جول بەرمەۋ كومەكتەسەدى. سەرگىتەتىن سۋسىن قاجەت بولسا، قانتسىز كوفە نەمەسە كوك شاي الدەقايدا پايدالى تاڭداۋ سانالادى.
7. تۇزى كوپ تاعامدار
تۇزدى شامادان تىس تۇتىنۋ قان قىسىمىن كوتەرىپ، ۇزاق مەرزىمدە ينسۋلت پەن جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىنىڭ قاۋپىن ارتتىرادى. دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى ەرەسەكتەرگە تاۋلىگىنە 5 گرامنان، ال بالالارعا 2 گرامنان ارتىق تۇز تۇتىنباۋعا كەڭەس بەرەدى. تۇزدىڭ كوپ مولشەرى اسىرەسە فاستفۋدتا، كونسەرۆىلەردە، جارتىلاي دايىن ونىمدەردە جانە دايىن تاعامداردا كەزدەسەدى.
تۇزدى قالاي ازايتۋعا بولادى؟
فاستفۋد پەن دايىن ونىمدەردى سيرەك تۇتىنۋ؛ كونسەرۆىلەردىڭ سۇيىقتىعىن توگىپ، بۇرشاق تۇقىمداستاردى سۋمەن شايۋ؛ دايىن تاعامداردىڭ ورنىنا مۇزداتىلعان كوكونىستەردى پايدالانۋ؛
ءونىمنىڭ قاپتاماسىنداعى ناتريي مولشەرىنە نازار اۋدارۋ.