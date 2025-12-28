تەز دايىندالاتىن كورەي رامەنى بەدەۋلىككە اكەلە مە
استانا. KAZINFORM - سوڭعى جىلدارداعى رەسمي دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، قازاقستاندا ءاربىر التىنشى وتباسى بالا سۇيۋدە قيىندىققا تاپ بولىپ وتىر. جىل سايىن 20 مىڭعا جۋىق ادامعا بەدەۋلىك دياگنوزى قويىلادى. بۇل - تەك تىركەلگەن جاعدايلار. ماماندار ەسەپكە الىنباي جۇرگەندەردىڭ سانى بۇدان دا كوپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.
ەندوكرينولوگ اسەل اساينوۆانىڭ ايتۋىنشا، رامەن مەن تەز دايىندالاتىن كەسپەلەردى تىكەلەي بەدەۋلىككە نەمەسە راكقا اكەلەدى دەپ كەسىپ ايتۋعا عىلىمي تۇرعىدا دالەل جوق.
- قازىرگى تاڭدا رامەندى تىكەلەي قاتەرلى ىسىك نەمەسە بەدەۋلىككە اكەلەدى دەگەن ناقتى عىلىمي قورىتىندى جوق. بۇل باعىتتا زەرتتەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر، كەيبىر جۇمىستاردا بايلانىس بايقالعانىمەن، مۇنداي دياگنوزعا ءبىر عانا تاعام سەبەپ بولدى دەپ ايتۋ ءۇشىن ادامنىڭ ءومىر سالتى، ديەتاسى، زياندى ادەتتەرى، ارتىق سالماق پەن گەنەتيكالىق فاكتورلار دا ەسكەرىلۋى ءتيىس، - دەيدى مامان Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «Bugin LIVE» باعدارلاماسىندا.
ماسەلە ءبىر عانا ونىمدە ەمەس، ونى قانشالىقتى جيى جانە قانداي جاعدايدا تۇتىنۋىندا. ماماننىڭ ايتۋىنشا، رامەن ۋلترا وڭدەلگەن تاعامدار قاتارىنا جاتادى. ونىڭ نەگىزگى قاۋىپتەرى مىناداي:
بىرىنشىدەن، رامەن اق ۇننان جاسالادى جانە گليكەميالىق يندەكسى وتە جوعارى. بۇل قان قۇرامىنداعى قانتتىڭ كۇرت كوتەرىلۋىنە اكەلۋى مۇمكىن.
ەكىنشىدەن، ءبىر رامەننىڭ وزىندە تاۋلىكتىك تۇز مولشەرى (5 گرام) اسىپ كەتەدى. بۇل تۇزدىڭ اعزادا جينالۋىنا، قان قىسىمىنىڭ جوعارىلاۋىنا سەبەپ بولادى.
ۇشىنشىدەن، قۇرامىندا قۋىرۋعا ارنالعان مايلار، پالما مايى، ءدام كۇشەيتكىشتەر مەن اشى دامدەۋىشتەر بار. ولار باۋىرعا، اسقازان-ىشەك جولىنا جانە قان اينالىم جۇيەسىنە قوسىمشا سالماق تۇسىرەدى.
- اشى تاعامدار اسقازاننىڭ شىرىشتى قاباتىن تىتىركەندىرىپ، ال سوۋستار مەن دامدەۋىشتەر باۋىرعا اسەر ەتۋى مۇمكىن، - دەيدى ەندوكرينولوگ.
رامەن بەدەۋلىككە تىكەلەي ەمەس، جاناما اسەر ەتۋى مۇمكىن. اسەل اساينوۆانىڭ ايتۋىنشا، ۋلترا وڭدەلگەن تاعامداردى تۇراقتى تۇتىنۋ ينسۋلينگە توزىمدىلىككە، ارتىق سالماقتىڭ جينالۋىنا، باۋىر قىزمەتىنىڭ باياۋلاۋىنا اكەلەدى.
ال باۋىر - گورمونداردىڭ تۇزىلۋىنە قاجەتتى اقۋىزدار وندىرىلەتىن نەگىزگى اعزا.
- ينسۋلينگە توزىمدىلىك دامىعاندا، ارتىق سالماق جينالادى. بۇل گورمونداردىڭ تۇزىلۋىنە اسەر ەتەدى. ناتيجەسىندە ايەلدەردە ەتەككىر تسيكلىنىڭ بۇزىلۋى، ال ەر ادامداردا شاۋەت ساپاسىنىڭ تومەندەۋى بايقالۋى مۇمكىن، - دەيدى دارىگەر.
مامان جاسوسپىرىمدەر ءۇشىن رامەن، فري، چيپسى، بۋرگەر سەكىلدى تاعامداردى تۇراقتى تۇتىنۋ اسىرەسە زياندى ەكەنىن ايتادى. سەبەبى بۇل ونىمدەردە تالشىقتار جوق، كالتسي، D دارۋمەنى، ساپالى اقۋىز جەتكىلىكسىز. ال ءوسىپ كەلە جاتقان اعزا ءۇشىن بۇل ەلەمەنتتەر گورموندىق جانە بۇلشىقەت جۇيەسىنىڭ قالىپتاسۋىندا شەشۋشى ءرول اتقارادى.
- جاس وسپىرىمدەردىڭ راتسيونىندا ەت، بالىق، جۇمىرتقا، كوكونىستەر مەن جاسىل شوپتەر بولۋى كەرەك. مۇنى رامەن مەن فاستفۋد الماستىرا المايدى، - دەيدى ەندوكرينولوگ.
ماماندار رامەندى ەكى- ءۇش ايدا ءبىر رەت تۇتىنۋدىڭ ايتارلىقتاي زيانى بايقالماۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. الايدا ونى كۇندەلىكتى تاعامعا اينالدىرۋ سەمىزدىككە، گورموندىق بۇزىلىستارعا، قان قىسىمى مەن قانت ديابەتىنىڭ دامۋ قاۋپىنە اكەلۋى مۇمكىن.
- ءوزىمىز مامان رەتىندە مۇنداي ونىمدەردى مۇلدە تۇتىنبايمىز. زيانىن بىلە تۇرا، ادامدارعا مۇمكىندىگىنشە باس تارتۋدى ۇسىنامىز، - دەيدى اسەل اساينوۆا.
ايتا كەتەلىك سەمىزدىككە شالدىققان بالالار سانى ارتىپ باراتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.