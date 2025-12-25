08:39, 25 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
تەڭىز جاعاسىنان ۆيكتوريا داۋىرىندە تىگىلگەن ەتىكتەر تابىلدى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك ۋەلستەگى ( ۇلى بريتانيا) Ogmore-by-Sea جاعاجايىنداعى قوقىستاردى تازالاپ جۇرگەن ەرىكتىلەر ۆيكتوريا داۋىرىندەگى ەتىكتەردى تاۋىپ الدى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
جاعاجاي اكادەمياسىنىڭ پايىمداۋىنشا، ەتىك 150 جىل بۇرىن تاسكەر-روك ماڭىندا سۋعا باتقان يتاليالىق جۇك كەمەسىنە تيەلگەن بولۋى مۇمكىن.
- تابىلعان اياق كيىمدەر ەرلەرگە دە، ايەلدەرگە دە تيەسىلى، - دەپ حابارلادى ۇيىمنىڭ ەرىكتىلەرى.
جاعاجاي اكادەمياسى ءبىر اپتانىڭ ىشىندە 200 گە جۋىق جۇپ اياق كيىم تاپقانىن اتاپ ءوتتى. كەيبىرەۋلەرىنىڭ جاقسى ساقتالعانى سونشا، ولار پاتشايىم ۆيكتوريا تۇسىندا جاسالعانى انىق بايقالدى. ۆيكتوريا پاتشايىم 1837 -جىلدان 1901 -جىلعا دەيىن بيلىك ەتتى.