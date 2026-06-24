تىيىم سالىنعان كونتەنت وقۋشىلارعا قولجەتىمدى بولعان: اباي وبلىسىندا مەكتەپ ديرەكتورلارى جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا پروكۋراتۋرا بالالاردى زياندى ينتەرنەت- كونتەنتتەن قورعادى.
ءۇرجار اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى جالپى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «ءبىلىم تۋرالى» زاڭىنىڭ 43-بابى تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىنا تەكسەرۋ جۇرگىزدى.
بەلگىلەنگەن تالاپتارعا قاراماستان، 8 مەكتەپتە بالالاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرەتىن تىيىم سالىنعان سايتتارعا (ونىڭ ىشىندە سۋيتسيدتىك، زورلىق-زومبىلىق سيپاتىنداعى جانە ەرەسەكتەرگە ارنالعان كونتەنتتەرگە) ەركىن قولجەتىمدىلىك بولعانى انىقتالدى.
پروكۋرورلىق قاداعالاۋ اكتىسى بويىنشا مەكتەپ ديرەكتورلارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 409-بابى 7-2-بولىگى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلىپ، ايىپپۇل سالىندى.
سونىمەن قاتار اتالعان بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا تىيىم سالىنعان ينتەرنەت- رەسۋرستارعا قولجەتىمدىلىك شەكتەلدى. قابىلدانعان شارالار ناتيجەسىندە 1609 مىڭنان استام بالانىڭ قۇقىعى قورعالدى.
پروكۋراتۋرا ەسكەرتەدى: كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرى بۇزىلعان جاعدايدا، زاڭدى وكىلدەر نەمەسە بالالار وبلىس پروكۋراتۋراسىنىڭ سەنىم تەلەفونىنا: 87222600750 حابارلاسا الادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا فيلمدەر پروكاتقا شىعار الدىندا پورنوگرافيا مەن تىيىم سالىنعان كونتەنتكە تەكسەرىلەدى.