تىيىم سالىنعان جەردە سۋعا تۇسكەندەرگە 30 مىڭ تەڭگەدەن استام ايىپپۇل سالىنادى
استانا. KAZINFORM - مامان تىيىم سالىنعان جەردە سۋعا ءتۇسۋدىڭ قاۋپى تۋرالى ايتتى.
قازاقستاندا رۇقسات ەتىلمەگەن جەرلەردە سۋعا تۇسكەن ازاماتتارعا 7 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل سالىنادى. بۇل شامامەن 30 مىڭ تەڭگەدەن اسادى. بۇل تۋرالى اپاتتار مەديتسيناسى ورتالىعى فيليالى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەرلان جۇماقانوۆ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ.
ماماننىڭ سوزىنشە، سۋعا كەتۋدىڭ بىرنەشە ءتۇرى بار. ەڭ ءجيى كەزدەسەتىنى - شىنايى سۋعا كەتۋ. مۇنداي جاعدايدا ادام ءبىراز ۋاقىت ءومىرى ءۇشىن ارپالىسىپ، اقىرىندا سۋ جۇتىپ قويادى.
ال اسفيكسيالىق سۋعا كەتۋ كەزىندە ادامنىڭ كومەيى ءتۇيىلىپ، اۋا جەتپەي تۇنشىعۋ باستالادى. سۋىق سۋعا تۇسكەن كەزدە جۇرەك پەن تىنىس الۋ كەنەت توقتاپ قالاتىن جاعدايلار دا كەزدەسەدى.
سونداي-اق ارالاس ءتۇرى بولادى. مىسالى، ادام سۋدا ەسىنەن تانىپ قالىپ، كەيىن ەسىن جيعانىمەن، ابدىراپ، ءوزىن قۇتقارا الماي سۋعا كەتۋى مۇمكىن.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، سۋعا كەتكەن ادامدى انىقتايتىن نەگىزگى بەلگىلەر - ەس-ءتۇسىنىڭ بولماۋى، سۇراقتارعا جاۋاپ بەرمەۋى، تىنىس الماۋى جانە تامىر سوعىسىنىڭ سەزىلمەۋى.
مۇنداي جاعدايدا ادامنىڭ تىنىسىن، تامىر سوعىسىن جانە كوز قاراشىعىنىڭ رەاكتسياسىن تەكسەرۋ كەرەك. ەگەر بۇل بەلگىلەر بايقالماسا، دەرەۋ جۇرەك-وكپە رەانيماتسياسىن باستاۋ قاجەت، - دەدى ەرلان جۇماقانوۆ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە.
ماماندار ازاماتتاردى تەك ارنايى جابدىقتالعان جاعاجايلاردا شومىلۋعا جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋعا شاقىرادى. ويتكەنى رۇقسات ەتىلمەگەن جەردە سۋعا ءتۇسۋ ايىپپۇلمەن قاتار، قايعىلى جاعدايلارعا دا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.