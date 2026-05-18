پۋتيننىڭ قىتايعا ساپارىنىڭ ماڭىزى ايتىلدى
استانا. KAZINFORM – يسپانيانىڭ El Mundo باسىلىمى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ قىتايعا الداعى ساپارى بەيجىڭنىڭ ماسكەۋمەن اراداعى سەرىكتەستىگى مىزعىماس ەكەنىن كورسەتۋگە باعىتتالعانىن جازدى.
ساپاردىڭ ماقساتى
«قىتاي باسشىسى شي جينپيڭ ماسكەۋمەن قارىم-قاتىناستا باتىستىڭ قىسىمىنا قاراماستان ستراتەگيالىق ارىپتەستىك بەرىك كۇيىندە ساقتالىپ وتىرعانىن اڭعارتۋعا تىرىسادى»، - دەلىنگەن ماقالادا.
باسىلىم باتىس ەلدەرى رەسەيدى سانكتسيامەن تۇقىرتۋعا ۇمتىلعانىمەن، قىتاي كەرىسىنشە رەسەيدەن مۇناي مەن گاز ساتىپ الۋدى كوبەيتىپ، ماسكەۋمەن ساۋدا اينالىمىن ارتتىرعانىن ەسكە سالدى.
ال ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى بارلاۋشىسى سكوتت ريتتەردىڭ ايتۋىنشا، قىتاي رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى ءاردايىم قۇشاق جايا قارسى الادى.
«دونالد ترامپتىڭ ۇشاققا وتىرىپ، ەلدەن كەتكەنىن كورۋ ارقادان جۇك تۇسكەندەي اسەر بەردى. ويتكەنى ەندى الەمدىك دەڭگەيدەگى ماڭىزدى ماسەلەلەردى تالقىلاۋعا مۇمكىندىك تۋادى. مۇنداي اڭگىمەلەر بىرنەشە كۇننەن كەيىن باستالادى. سەبەبى قىتايعا تاعى ءبىر ىقپالدى كوشباسشى - ۆلاديمير پۋتين كەلەدى»، - دەدى ول اعىلشىن ساياساتكەر دجوردج گاللوۋەيگە بەرگەن سۇحباتىندا.
«ا ق ش ەشكىمگە شىنايى سەرىك ەمەس»
ساراپشىنىڭ سوزىنشە، پۋتين مەن قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭ ءبىر-ءبىرىن قۇرمەتتەيدى ءارى ورتاق ماقسات جولىندا ارەكەت ەتىپ وتىر.
«وكىنىشكە قاراي، ا ق ش ەشكىمگە شىنايى سەرىك ەمەس. رەسەي مەن قىتاي ءبىز ولاردى ارازداستىرۋعا قانشا تىرىسساق تا، ءبارىبىر بىرلەسىپ جۇمىس ىستەي بەرەدى»، - دەدى ريتتەر.
ۆلاديمير پۋتين قىتايعا 19-20-مامىر كۇندەرى بارادى. كەزدەسۋ بارىسىندا ماسكەۋ مەن بەيجىڭ اراسىنداعى بايلانىس جانە حالىقارالىق ماسەلەلەر تالقىلانادى. كەلىسسوز قورىتىندىسىندا بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدانىپ، ەكىجاقتى قۇجاتتارعا قول قويۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، دونالد ترامپ قىتايدا 13-15-مامىر ارالىعىندا مەملەكەتتىك ساپارمەن بولدى. ول قىتاي باسشىسى شي جينپيڭمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى. Daily Beast باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، اق ءۇي باسشىسى بۇل ساپار بارىسىندا كوزدەلگەن نەگىزگى ماقساتتاردىڭ ەشقايسىسى بويىنشا ناقتى ناتيجە كورسەتە الماعان.