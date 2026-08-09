تۇيەمدى 2 ميلليون تەڭگەگە سۇراعاندار بولدى - تۇيەشى كەلىنشەك
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ قازالى اۋدانىندا تۇراتىن تاڭشولپان فايزراحمانوۆانى جەرگىلىكتى جۇرت تۇيەشى كەلىنشەك رەتىندە تانيدى.
كەيىپكەرىمىز - ءبىر ەمەس، ەكى قىزىل ديپلومنىڭ يەسى. ءبىرىنشى ماماندىعى - بۋحگالتەر- ەكونوميست، ەكىنشى ماماندىعى - باستاۋىش سىنىپ ءمۇعالىمى. الايدا ول كارەرا قۋعان جوق. ەكى ماماندىق بويىنشا جۇمىس ىستەمەدى. 14 جىل بۇرىن قازالىعا كەلىن بولىپ ءتۇسىپ، سوندا ءوسىپ- ءوندى. 2019 -جىلدان بەرى جولداسىمەن بىرگە وسى اۋداننىڭ شاكەن اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى سايقۇدىق دەگەن مالشى اۋىلعا كوشىپ، اتاكاسىپپەن اينالىسىپ كەلەدى.
- اۋەلگى كەزدە ءشوپ شاۋىپ، ونى ساتىپ كۇنەلتتىك. كەيىن جەر الىپ، قوي، سيىر، جىلقى باسىن كوبەيتتىك. تۇيە شارۋاشىلىعىنا دەن قويعالى بەس جىلعا جۋىقتادى. كاسىبىمىز ەكى باس تۇيە ساتىپ الۋدان باستالدى. ءوزىم بالا كۇنىمنەن بۇل تۇلىكتى كورىپ وسكەنمىن، اكەم اسىرادى. سوندىقتان ماعان تاڭسىق بولعان جوق. 5 جىلدا 50 گە جۋىق تۇيە جيناپپىز، - دەدى تاڭشولپان فايزراحمانوۆا.
ويسىلقارا تۇقىمى ەكى جىلدا ءبىر تۋادى، بۇل قورادا جىل سايىن 8-9 شاقتى بوتا دۇنيەگە كەلەدى. كەيىپكەرىمىز كۇندەلىكتى 5 تۇيە ساۋىپ، ودان 10 ليتردەي ءسۇت الادى. ساۋىن تۇيەلەرگە ءوزى ات قويعان. بارلىق تۇلىكتى بەس ساۋساعىنداي بىلەدى. ولاردىڭ بۇعان باۋىر باسقانى سونداي، قاسىنا وزگە ەشكىمدى جۋىتپايتىن كورىنەدى.
تاڭشولپان فايزراحمانوۆا Tik-Tok الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىن بىرنەشە جىلدان بەرى بەلسەندى تۇردە جۇرگىزىپ كەلەدى. اتاپ وتەرلىگى، ونىڭ تانىمالدىعىن ارتتىرعان - وسى كيەلى جانۋار.
- ءبارى ماعان ەركەلەپ تۇرادى. وزدەرى ادام سياقتى، ساعىنادى. ەكى-ءۇش كۇن ۇيدە بولماسام، كەلگەنىمدە الدىمنان جۇگىرىپ شىعادى. يىعىما باسىن قويادى. جانارى مولدىرەپ تۇرادى. جارالانعان، قۇرتتاپ كەتكەن كەزدە كوزىنەن ادەتتەگىدەن كوپ جاس اعادى. مەن ونى جانىنا باتقان سوڭ جىلاپ تۇر دەپ تۇسىنەمىن. بلوگەرلىكپەن العاشقىدا كوپشىلىككە اۋىلدىڭ كۇندەلىكتى تىنىس- تىرشىلىگىن كورسەتۋ ءۇشىن اينالىسىپ ءجۇردىم. ال قازىرگى كەزدە حالىققا كوبىنە تۇيەلەرمەن تۇسكەن ۆيدەولارىم وتەدى. وسىنداي جازبالارىمنان كەيىن تۇيە شارۋاشىلىعىنا قىزىعىپ، كەڭەس سۇراعاندار وتە كوپ. ءتىپتى تۇيەمە قۇدا تۇسكەندەر بولدى،- دەدى كەيىپكەرىمىز.
ەركوشا ەسىمدى تۇلىگىن بىلتىر 2 ميلليون تەڭگەگە سۇراپ كەلگەن. الايدا قيماستىق سەزىمنەن ۇسىنىستان باس تارتىپتى. ول كەزدە ءبىر تۇيەنىڭ نارىقتاعى قۇنى 1 ميلليون تەڭگە شاماسىندا ەكەن. بيىل باعاسى شارىقتاپ، 1 ميلليون 400 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتكەن. ءسۇت، قۇرتى مەن شۇباتىن ساتۋدان تۇسەتىن پايدانى قوسا ەسەپتەگەندە كەيىپكەرىمىزدىڭ ايلىق تابىسى 500-600 مىڭ تەڭگەدەن اسادى.
- تۇيە شارۋاشىلىعى باسقا تۇلىكتەرگە قاراعاندا اسا قيىن ەمەس. ويتكەنى تۇيە وزىمەن- ءوزى جۇرەدى، ءوز تاماعىن ءوزى تاۋىپ جەيدى. شولگە توزىمدىلىگى سونداي، ەسىگىمىزدىڭ الدىندا اعىپ تۇرعان بۇلاققا بارمايدى. 10-15 كۇن، كەيدە ءبىر اي بويى سۋسىز جۇرە بەرەدى. بۇل - كوپ كۇتىمدى قاجەت ەتپەيتىن جانۋار. باعاسى قىمبات، ەتى ءتاتتى، ءسۇتى مەن شۇباتى پايدالى. تابىسى وتباسىمىزدى اسىراۋعا ابدەن جەتكىلىكتى،-دەدى تاڭشولپان فايزراحمانوۆا.
ول تۇيە باعۋدى ويلاپ جۇرگەندەرگە تۇلىكتى جەرگىلىكتى جەردەن الۋعا كەڭەس بەردى. «باسقا جاقتان بولسا، قاشىپ كەتۋگە بەيىم تۇرادى، ويتكەنى مەكەنىن ساعىنادى» دەيدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، جۋىردا قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ارال اۋدانىندا تۇيە سۇتىنەن قۇرعاق ۇنتاق شىعاراتىن زاۋىت ىسكە قوسىلدى.
نازەركە سانيازوۆا