تيتۋىلىنان ايىرىلعان بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلى IBF شەشىمىنەن كەيىن مالىمدەمە جاسادى.
ول ءوزىن قولداعان جانكۇيەرلەرىنە العىس ايتتى.
«سىنالدىق، ءبىراق سىنبادىق! كەرىسىنشە شىڭدالدىق! شەشىمدەر شىقتى، IBF كەتتى، WBO قالدى. قالاي بولعاندا دا قازىر WBO نۇسقاسى بويىنشا ورتا سالماقتا الەم چەمپيونىمىن! 1 تيتۋل ساقتالدى، اللاعا شۇكىر! بۇيىرتسا 8 ايدان سوڭ رينگكە شىعامىن! ۇلكەن جورىق جالعاسادى. قۇداي جاراتقان توبەنى كەتپەن شاۋىپ بىتە المايدى! قۇداي جاققان وتتى ادام ۇرلەپ وشىرە المايدى! ءبىز ءالى اياقتامادىق، مەنىڭشە، ءبارى ەندى باستالاتىن سياقتى! كاسىپقوي بوكس بىرەۋلەر ءۇشىن سپورت بولسا، كەيبىرەۋلەر ءۇشىن تەك بيزنەس! ءبىز سپورت جاعىندامىز! ءبىز قازاقىلىق باعىتىندامىز! قازاناتتىڭ جولىندا جازىق تا بار، ور دا بار، ازاماتتىڭ جولىندا باقىت تا بار، سور دا بار. بۇل - ءومىر زاڭى. ءار قيىندىقتان سوڭ قۋانىش بارىن ۇمىتپايمىز. دوپينگكە قارسىمىن. مۇنى بۇرىن دا ايتقانمىن، قازىر دە ايتامىن! وتكەن نارسە ءوتتى، بىتكەن نارسە ءبىتتى! تالقىلاي بەرگەننەن، ۋايىمداي بەرگەننەن تاعدىر وزگەرمەيدى. ەڭ باستىسى ەل مەنىڭ كىم ەكەنىمدى، قانداي بوكسشى ەكەنىمدى جاقسى بىلەدى! ارداقتى اعايىن، ءبىز ءالى الەم چەمپيونىمىز! الدىمىزدا تالاي دودا كۇتىپ تۇر!» - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلى جەلتوقساندا جانىبەك ءالىمحان ۇلى دوپينگ تەستتەن وتە المادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن حالىقارالىق بوكس فەدەراتسياسى (IBF) قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىن ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى اتاعىنان ايىردى.