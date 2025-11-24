تيتانيكتە قازا تاپقان جولاۋشىنىڭ ساعاتى اۋكسيوندا 2,3 ميلليون دوللارعا ساتىلدى
استانا. قازاقپارات - Macy’s امبەباپ دۇكەندەر جەلىسىنىڭ تەڭ يەسى يسيدور شتراۋس ايەلى يدا شتراۋسپەن بىرگە «تيتانيكتە» ساياحاتتاعان. كەمە اتلانت مۇحيتىندا باتىپ بارا جاتقان كەزدە ولاردى پالۋبادا قول ۇستاسقان كۇيدە كورگەندەر بولعان، دەپ حابارلايدى DW.
كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، 67 جاستاعى يسيدور قايىققا وتىرۋدان باس تارتقان، ويتكەنى بارىنە بىردەي جەتكىلىكتى ورىن بولماعان. ال يدا كۇيەۋىنىڭ جانىندا قالۋدى شەشكەن.
ولاردىڭ وقيعاسى دجەيمس كەمەروننىڭ «تيتانيك» فيلمىندەگى ايگىلى كورىنىسكە نەگىز بولعان: كەمە باتىپ جاتقاندا قارت جۇپ توسەكتە قۇشاقتاسىپ جاتادى.
شتراۋستىڭ دەنەسى شامامەن ەكى اپتادان كەيىن تەڭىزدەن تابىلعان، ال يدانىڭ سۇيەگى سول بويى تابىلماعان.
يسيدور شتراۋستىڭ التىننان جاسالعان قالتا ساعاتى 1912 -جىلعى 15-ساۋىردە تۇنگى 2:20-دا توقتاپ قالعان. ساعاتتىڭ سىرتىندا ونىڭ اتى-ءجونىنىڭ العاشقى ارىپتەرى مەن 43 جاسقا تولعان كۇنى جازىلعان. بۇل تۋرالى بريتاندىق Henry Aldridge - Son اۋكسيون ءۇيى حابارلادى.
اۋكسيوندا يدا شتراۋستىڭ ميسسيس بەربريدجگە «تيتانيكتىڭ» فيرمالىق قاعازىنا جازعان حاتى دا ساتىلدى.
- تاماشا كەمە! وتە ۇلكەن ءارى كەرەمەت جابدىقتالعان. بولمەلەرىمىز اسا تالعامپازدىقپەن بەزەندىرىلگەن، عاجايىپ ءساندى - بۇل شىنىمەن دە ناعىز ليۋكس نومىرلەر، - دەپ جازدى يدا.
ايەلدىڭ حاتى 131 مىڭ دوللارعا ساتىلدى.
2023 -جىلى اتلانت مۇحيتىندا «تيتانيكتى» كورۋ بارىسىندا كەزىندە اپاتقا ۇشىراعان «تيتان» باتيسكافىنا قاتىستى وقيعا دا شتراۋس اۋلەتىمەن جاناما تۇردە بايلانىسى بار. باتيسكافتىڭ جاساۋشىسى ستوكتون راشتىڭ جارى - يسيدور مەن يدا شتراۋستىڭ شوبەرەسى.
بۇدان بۇرىن پولكوۆنيك ارچيبالدا گرەيسيدىڭ «تيتانيك» كەمەسى سۋعا باتقانعا دەيىن بىرنەشە كۇن بۇرىن جازعان حاتى ۇلى بريانياداعى اۋكسيوندا 300000£ (400000$) ساتىلعانى انىقتالدى.