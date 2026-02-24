تىرناق سىنعىش بولسا نە ىستەۋ كەرەك؟
استانا. KAZINFORM - تىرناقتىڭ سىنعىشتىعى، قابىرشاقتانۋى، اق داقتاردىڭ پايدا بولۋى جانە جۇقارۋى - جاي عانا كوسمەتيكالىق ماسەلە ەمەس. كوپ جاعدايدا بۇل اعزاداعى ىشكى بۇزىلىستاردىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن. تىرناق پلاستيناسى جاعدايىنىڭ ناشارلاۋىنا كوبىنە نە اسەر ەتەتىنى جانە قانداي سىرتقى فاكتورلار جاعدايدى ۋشىقتىراتىنى تۋرالى پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دارىگەرى ۋليانا ماحوۆا ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
تىرناقتىڭ سىنعىشتىعىنا اكەلەتىن ەندوگەندى فاكتورلار (ىشكى سەبەپتەر) مىنالار:
تەمىر تاپشىلىعى (جاسىرىن نەمەسە ايقىن انەميا) - تەمىر تىرناق ماتريكسىنە وتتەگىن جەتكىزۋ ءۇشىن قاجەت. تىرناقتار جۇقارىپ، سىنعىش بولادى، كەيدە ويىس پىشىنگە يە بولادى.
اقۋىز (پروتەين) جەتىسپەۋشىلىگى - تاعامدا اقۋىزدىڭ از بولۋى نەمەسە ونىڭ ءسىڭۋىنىڭ بۇزىلۋى (اسقازان-ىشەك جولى ماسەلەلەرى) تىرناقتىڭ بەرىك بولۋىنا كەدەرگى كەلتىرەدى، سەبەبى اقۋىز - اعزانىڭ نەگىزگى قۇرىلىس ماتەريالى.
ۆيتاميندەر: بيوتين (B7 دارۋمەنى)، A، C، E، كالتسي - تىرناقتىڭ قورەكتەنۋى، ءوسۋى مەن قۇرىلىمى ءۇشىن قاجەت، سونداي-اق سىرتقى فاكتورلاردان قورعاۋعا قاتىسادى. D دارۋمەنىن مەگاپوليس تۇرعىندارى ءۇشىن بولەك اتاپ وتۋگە بولادى، ويتكەنى ول اعزاداعى بارلىق زات الماسۋ ۇدەرىستەرىنە قاتىساتىن ماڭىزدى ەلەمەنت.
ميكروەلەمەنتتەر: مىرىش پەن سەلەن تىرناق ماتريكسىندەگى جاسۋشالاردىڭ بولىنۋىنە قاتىسادى. مىرىشتىڭ جەتىسپەۋى اق داقتاردىڭ پايدا بولۋىنا جانە سىنعىشتىققا اكەلەدى.
- قانداي سىرتقى فاكتورلار تىرناقتى ءجيى زاقىمدايدى؟
- سۋمەن جانە تۇرمىستىق حيميامەن ءجيى جاناسۋ. سۋ تىرناقتى جۇمسارتادى، ال جۋعىش زاتتار ونىڭ ليپيدتى قاباتىن بۇزىپ، مايسىزداندىرادى. ءۇي شارۋاسىنداعى ايەلدەر، تازالاۋشىلار، اسپازدار قاۋىپ توبىنا جاتادى.
جاراقاتتايتىن مانيكيۋر جانە اتسەتون قوسىلعان لاك كەتىرگىشتەر - تىرناقتى ءجيى ەگەلەۋ جانە اگرەسسيۆتى سۇيىقتىقتاردى قولدانۋ پلاستينانىڭ جۇقارۋىنا اكەلەدى.
مەحانيكالىق جاراقاتتار - پەرنەتاقتامەن ۇزاق جۇمىس ىستەۋ، تىرناقتى تىستەۋ ادەتى.
ۇنەمى تىرناق ءوسىرۋ (ناراشيۆانيە) جانە گەل-لاك جاعۋ ماسەلەنى ۋشىقتىرادى، سەبەبى ول وتتەگىنىڭ جەتۋىن شەكتەپ، بەلگىلەردى جاسىرادى.