تەمىرلان اناربەكوۆ مباپپە مەن يامالدىڭ قاتارىنا قوسىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىلىق «قايراتتىڭ» قاقپاشىسى تەمىرلان اناربەكوۆ Flashscore ستاتيستيكالىق پورتالىنىڭ نۇسقاسى بويىنشا ۋ ە ف ا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ 2025/26-جىلعى ماۋسىمىنداعى سيمۆوليكالىق قۇراماسىنا ەندى.
قازاقستاندىق قاقپاشى 7,7 بال جيناپ، ورتاشا رەيتينگ بويىنشا تۋرنيردىڭ ەڭ ۇزدىك گولكيپەرى اتاندى. ماۋسىمنىڭ سيمۆوليكالىق قۇراماسىندا ول كيليان مباپپە، گارري كەين، حۆيچا كۆاراتسحەليا، لامين يامال جانە ۆيردجيل ۆان دەيك سياقتى الەمدىك دەڭگەيدەگى جۇلدىزدارمەن ءبىر قاتاردان كورىندى.
«قايراتتىڭ» تۋرنيردىڭ جالپى كەزەڭىندە سوڭعى ورىندا قالعانىن ەسكەرسەك، بۇل جەتىستىكتىڭ ماڭىزى وتە جوعارى. الايدا قاقپاعا تۇسكەن ۇلكەن سالماق وعان ءوزىنىڭ ەڭ ۇزدىك قاسيەتتەرىن كورسەتۋگە جانە فۋتبول ەۋروپاسىنىڭ نازارىن اۋدارۋعا مۇمكىندىك بەردى.
Flashscore مالىمەتتەرى بويىنشا، چەمپيوندار ليگاسىنىڭ وسى ماۋسىمىندا اناربەكوۆ 34 سەيۆ جاساعان. سەيۆتەر سانى بويىنشا ودان تەك سەگىز قاقپاشى عانا الدا تۇر. بۇل رەتتە قازاقستاندىق فۋتبولشى 4,39 كۇتىلەتىن گولدىڭ (expected goals) الدىن الىپ، سوققىلاردى قايتارۋ كورسەتكىشىن 72,3 پايىزعا جەتكىزگەن.
رەيتينگ اۆتورلارى قاقپاشىنىڭ سەنىمدى ويىنى «قايراتتى» اتاقتى قارسىلاستارعا قارسى ماتچتاردا بىرنەشە رەت گولدان قۇتقارىپ قالعانىن اتاپ ءوتتى.
اناربەكوۆ تۋرنيردىڭ ەڭ جوعارى باعالانعان قاقپاشىسى بولادى دەپ كىم ويلاعان؟ «قايراتتىڭ» سوڭعى ورىن العانىنا قاراماستان، ول ەرەكشە ماۋسىم وتكىزىپ، ءوز كومانداسى ءۇشىن قانشالىقتى ماڭىزدى بولعانىن دالەلدەدى، - دەلىنگەن Flashscore كوممەنتاريىندە.
چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ماۋسىمى فرانسۋزدىق «پ س ج» كلۋبىنىڭ جەڭىسىمەن اياقتالدى. ولار فينالدا لوندوندىق «ارسەنالدان» پەنالتي سەرياسىندا باسىم ءتۇسىپ، چەمپيوندىق اتاعىن قورعاپ قالدى. پاريجدكتەر مادريدتىك «رەالدان» كەيىن چەمپيوندار ليگاسىن قاتارىنان ەكى ماۋسىم بويى جەڭىپ العان تاريحتاعى ەكىنشى كوماندا اتاندى.
تەمىرلان اناربەكوۆتىڭ سيمۆوليكالىق قۇراماعا ەنۋى - سوڭعى جىلدارداعى قازاقستاندىق فۋتبولدىڭ ەۋروپالىق ارەناداعى ەڭ ەلەۋلى جەتىستىكتەرىنىڭ ءبىرى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىن تاماشالاۋعا قانشا قازاقستاندىق باراتىنى تۋرالى اقپارات جاريالاندى.