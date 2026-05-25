تەمىرجولشىلارعا العاشقى جارناسىز 4 پايىزدىق يپوتەكا بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى تالعات الدىبەرگەنوۆ «سامۇرىق-قازىنا» قورىنىڭ قوعامدىق كەڭەس وتىرىسىندا تەمىرجولشىلارعا ارنالعان يپوتەكا ازىرلەنىپ جاتقانىن ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ قولداۋىمەن تەمىرجولشىلار تۇراقتامايتىن جانە مامان تاپشى وڭىرلەردەگى جۇمىسشىلاردى باسپانامەن قامتاماسىز ەتۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى. شارتتارى وتە جەڭىل. يپوتەكانىڭ جىلدىق سىياقىسى 4 پايىز بولادى. ەشقانداي العاشقى جارنا سالۋدىڭ قاجەت جوق. مەرزىمى 16 جىلعا دەيىن. ءبىرىنشى كەزەڭدە 534 وتباسىنى وسى يپوتەكامەن قامتۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. قولدانىسقا بەرىلەتىن باسپانا ق ت ج-نىڭ ءوندىرىس اۋماقتارىنا كورشى اۋدانداردا سالىندى. مەكتەپ پەن بالاباقشادا جاياۋ باراتىن جەردە تۇر، - دەدى ق ت ج باسشىسى.
اتالعان باعدارلاما استانا، قاراعاندى، پاۆلودار، قوستاناي، سەمەي قالالارىندا ىسكە اسىرىلادى.
- باسقا وڭىرلەردى دە پىسىقتاپ جاتىرمىز، - دەدى تالعات الدىبەرگەنوۆ.
بۇعان دەيىن 2030 -جىلعا دەيىن ەلدىڭ تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا 10 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالىناتىنىن جازعان ەدىك. بۇل ق ت ج-نىڭ قازىرگى جالپى قارىزىمەن شامالاس سوما. سوڭعى دەرەكتەر بويىنشا ۇلتتىق تەمىرجول كومپانياسىنىڭ جالپى قارىزى 4,7 تريلليون تەڭگەدەن اسقان.