KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تەمىرجولشىلارعا العاشقى جارناسىز 4 پايىزدىق يپوتەكا بەرىلەدى

    استانا. KAZINFORM - «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى تالعات الدىبەرگەنوۆ «سامۇرىق-قازىنا» قورىنىڭ قوعامدىق كەڭەس وتىرىسىندا تەمىرجولشىلارعا ارنالعان يپوتەكا ازىرلەنىپ جاتقانىن ايتتى.

    ҚТЖ Халықаралық әйелдер күніне орай қосымша вагондар тағайындайды
    فوتو: ق ت ج

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ قولداۋىمەن تەمىرجولشىلار تۇراقتامايتىن جانە مامان تاپشى وڭىرلەردەگى جۇمىسشىلاردى باسپانامەن قامتاماسىز ەتۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى. شارتتارى وتە جەڭىل. يپوتەكانىڭ جىلدىق سىياقىسى 4 پايىز بولادى. ەشقانداي العاشقى جارنا سالۋدىڭ قاجەت جوق. مەرزىمى 16 جىلعا دەيىن. ءبىرىنشى كەزەڭدە 534 وتباسىنى وسى يپوتەكامەن قامتۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. قولدانىسقا بەرىلەتىن باسپانا ق ت ج-نىڭ ءوندىرىس اۋماقتارىنا كورشى اۋدانداردا سالىندى. مەكتەپ پەن بالاباقشادا جاياۋ باراتىن جەردە تۇر، - دەدى ق ت ج باسشىسى.

    اتالعان باعدارلاما استانا، قاراعاندى، پاۆلودار، قوستاناي، سەمەي قالالارىندا ىسكە اسىرىلادى.

    - باسقا وڭىرلەردى دە پىسىقتاپ جاتىرمىز، - دەدى تالعات الدىبەرگەنوۆ.

    بۇعان دەيىن 2030 -جىلعا دەيىن ەلدىڭ تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا 10 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالىناتىنىن جازعان ەدىك. بۇل ق ت ج-نىڭ قازىرگى جالپى قارىزىمەن شامالاس سوما. سوڭعى دەرەكتەر بويىنشا ۇلتتىق تەمىرجول كومپانياسىنىڭ جالپى قارىزى 4,7 تريلليون تەڭگەدەن اسقان.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور