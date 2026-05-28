تيرانوزاۆر قاڭقاسى اۋكسيونعا قويىلدى
استانا. KAZINFORM - امەريكادا 67 ميلليون جىلدىق تيراننوزاۆر قاڭقاسى اۋكسيونعا شىعارىلدى. ونىڭ بولجامدى قۇنى 30-40 ميلليون دوللار دەپ باعالاندى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
Sotheby’s اۋكسيون ءۇيى ساۋدانى 14-شىلدەدە وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇل «تيتان كەسىرتكەسىنىڭ» تولىق ساقتالعان قاڭقالارىنىڭ ءبىرى. ول 2021 -جىلى ەكى اياقتى جىرتقىشتىڭ تاسقا اينالعان قالدىقتارى تابىلعان وڭتۇستىك داكوتاداعى فەرمەر گاري «گۋس» ليكينگتىڭ قۇرمەتىنە «گۋس» لاقاپ اتالدى.
2024 -جىلى Citadel حەدج-قورىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى كەن گريففين نيۋ-يوركتەگى Sotheby’s اۋكسيونىندا رەكوردتىق 44,6 ميلليون دوللارعا Apex لاقاپ اتى بار ستەگوزاۆر قاڭقاسىن ساتىپ الدى. لوت باستاپقىدا 4 پەن 6 ميلليون دوللار ارالىعىندا باعالاندى. Apex قازىر نيۋ-يوركتەگى امەريكاندىق تابيعي تاريح مۇراجايىنا قويىلعان.
اۋكسيوندا ساتىلعان العاشقى دينوزاۆر قاڭقاسى دا تيراننوزاۆرعا تيەسىلى بولعان. اۋكسيوندى 1997 -جىلى Sotheby’s وتكىزىپ، «وسى ۋاقىتقا دەيىن تابىلعان ەڭ تولىق» تيراننوزاۆر سۇيەكتەرى «سيۋ» دەپ اتالعان. ول پالەونتولوگ سيۋزان حەندريكسوننىڭ قۇرمەتىنە اتالدى. قاڭقا 1990 -جىلدىڭ ساۋىرىندە وڭتۇستىك داكوتاداعى رانچو اۋماعىندا تابىلعان. بۇل جەر سيۋ تايپاسىنىڭ وكىلى موريس ۋيليامسقا تيەسىلى ەدى. ول ءوز جەرىن قۇنسىز دەپ ساناعانىمەن، ونىڭ استىندا ناعىز قازىنا جاتقانىن بىلمەگەن. قاڭقانى چيكاگوداعى تابيعي تاريح مۇراجايى 8,4 ميلليون دوللارعا ساتىپ العان.