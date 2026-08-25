تىرناق تىستەۋ ادەت پە، اۋرۋ ما؟
استانا. KAZINFORM - تىرناق تىستەۋ، ساۋساق تەرىسىن تىستەلەپ، جۇلۋ سەكىلدى ادەتتەردى بالالاردان دا، ەرەسەكتەردەن دە جيى بايقاۋعا بولادى. كوپ جاعدايدا اتا-انالار بالاسىنىڭ مۇنداي ارەكەتىنە ءمان بەرمەيدى نەمەسە قايتا-قايتا ەسكەرتۋ جاساپ، ساۋساعىنا اششى زات جاعۋ ارقىلى بۇل ادەتتەن ارىلتۋعا تىرىسادى.
الايدا پسيحولوگتار مۇنداي تاسىلدەر كوپ جاعدايدا ناتيجە بەرمەيتىنىن ايتتى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى الماتى قالاسى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنا سىلتەمە جاساپ.
تىرناقتى كەمىرۋ تەك سىرتقى كورىنىسكە اسەر ەتەتىن ادەت ەمەس. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ارەكەت تىرناق پەن ساۋساق تەرىسىن جاراقاتتاپ، ولاردىڭ ءپىشىنى وزگەرۋىنە اكەپ سوعۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار، زاقىمدانعان جەر ارقىلى ينفەكسيا ءتۇسۋ قاۋپى بار. تىرناقتى جيى تىستەۋ ءتىس پەن اسقازانعا دا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
الماتى قالالىق پسيحيكالىق ساۋىقتىرۋ ورتالىعىنىڭ پسيحياتر دارىگەرى مەدينا ءابىلعازىنىڭ ايتۋىنشا، ادام تىرناعىن كوبىنە مازاسىزدىق پەن الاڭداۋشىلىقتان ارىلۋ ءۇشىن تىستەيدى. مۇنداي ارەكەت شارشاۋ، كۇيزەلىس، ەموتسيونالدىق قىسىم نەمەسە وتباسىنداعى قيىندىقتار كەزىندە جيى بايقالۋى مۇمكىن.
مامان اتا-انالار بالاسىنا مۇنداي قىلىعى ءۇشىن ۇنەمى ەسكەرتۋ جاساپ، ۇرىسىپ نەمەسە شامادان تىس باقىلاۋى جاعدايدى ۋشىقتىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. قورقىتۋ مەن قىسىم بالانىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايىنا كەرى اسەر ەتىپ، ونى تۇيىق ءارى جاسقانشاق ەتۋى ىقتيمال.
سوندىقتان ەڭ الدىمەن تىرناق تىستەۋ جاي ادەت پە، الدە قانداي دا ءبىر پسيحولوگيالىق ماسەلەنىڭ بەلگىسى مە، وسى جايتتى انىقتاۋ قاجەت. پسيحياتردىڭ ايتۋىنشا، مەكتەپكە دەيىنگى بالالاردا بۇل ادەت كەيدە وزدىگىنەن توقتاۋى مۇمكىن. الايدا ۇزاق ۋاقىت ساقتالىپ، جيى قايتالانسا، مامانعا قارالعان دۇرىس.
«بۇل مىنەز-قۇلىق پەن پسيحيكالىق جاعدايداعى وزگەرىستىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن. مۇنى انىقتاۋ ءۇشىن كەشەندى دياگنوستيكا جۇرگىزۋ قاجەت»، - دەدى مەدينا ءابىلعازى.
مەديتسينادا تىرناق تىستەۋ ادەتى ونيحوفاگيا دەپ اتالادى. ماماندار اتا-انالارعا بالانى ۇرىسىپ نەمەسە جازالاپ ەمەس، ونىڭ مۇنداي ارەكەتكە نە سەبەپتى باراتىنىن انىقتاپ، قاجەت بولسا، پسيحولوگ پەن پسيحياتردىڭ كومەگىنە جۇگىنۋگە كەڭەس بەردى.