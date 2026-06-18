تيمۋر سۇلەيمەنوۆ تەڭگەنىڭ نىعايۋىنا تۇرتكى بولعان سەبەپتەردى اتادى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بازالىق مولشەرلەمەنىڭ تومەندەۋى مەن مۇناي باعاسىنىڭ ارزانداۋى اياسىندا تەڭگەنىڭ نىعايۋىنا قاتىستى پىكىرىن ءبىلدىردى.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ ا ق ش دوللارىنا قاتىستى السىرەۋىنە نەگىز بولاتىن العىشارتتار جوق.
- بىزدە العىشارتتاردىڭ ءبىرى عانا: بازالىق مولشەرلەمە 17 پايىزعا دەيىن تومەندەتىلگەننەن كەيىن تەڭگەلىك اكتيۆتەردىڭ تارتىمدىلىعى قۇلدىراپ، دوللار باعامى كۇرت وسەدى دەگەن پىكىر ايتىلدى. الايدا، بۇل ورىن العان جوق. باعام بۇرىنعىداي 487-488 تەڭگە شاماسىندا ساۋدالانىپ جاتىر، - دەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن.
ونىڭ پايىمىنشا، ۇلتتىق ۆاليۋتا باعامىنىڭ نىعايۋىنا تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستىڭ باسەڭدەۋىنە بايلانىستى مۇناي باعاسىنىڭ تومەندەۋى دە اسەر ەتكەن.
- ا ق ش پەن يران اراسىنداعى الدىن الا كەلىسىمنىڭ ناتيجەسىندە مۇناي باعاسى كۇرت تومەندەدى. بۇعان دەيىن ءبىر باررەلى شامامەن 100 دوللار بولسا، قازىر تاڭەرتەڭگى مالىمەت بويىنشا 78 دوللار دەڭگەيىندە سياقتى. سوعان قاراماستان، بۇل دا تەڭگە باعامىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتە العان جوق، - دەدى ۇلتتىق بانك باسشىسى.
ول قازىرگى ۋاقىتتا تەڭگە ءبىرقاتار سەبەپكە بايلانىستى نىعايا تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ساراپشىلار دا، نارىق تا، جالپى ويىنشىلار ماكروەكونوميكالىق تۇراقتىلىقتى، ينفلياتسيامەن كۇرەسكە باعىتتالعان ساياساتتى جانە ساپالى ءارى ينكليۋزيۆتى ەكونوميكالىق وسىمگە ۇمتىلىستى كورىپ وتىر. سوندىقتان وسى فاكتورلاردىڭ اياسىندا تەڭگە ءوزىن جەتكىلىكتى تۇردە بەرىك ۇستاپ كەلەدى، - دەپ تۇيىندەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانك سيفرلىق تەڭگە اينالىمىن 1 تريلليون تەڭگەگە جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.